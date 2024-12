Continental verkauft Flottenmanagement-Anbieter Zonar Systems an GPS Trackit

Der Verkauf folgt der im vergangenen Jahr angekündigten Strategie des Unternehmensbereichs Automotive, sich auf Kernkompetenzen zu konzentrieren und Geschäftsabläufe zu straffen.

„Die Entscheidung, Zonar zu verkaufen, ist Teil unserer breit angelegten Automotive-Strategie, mit der wir uns stärker fokussieren und unsere fundamentalen Stärken ausbauen wollen“, sagte Philipp von Hirschheydt, Continental-Vorstandsmitglied und Leiter Automotive. „Da sich der Markt ständig weiterentwickelt, ist unser Fokus auf Wertschöpfung der Eckpfeiler unserer Strategie. Wir sind bestrebt, durch Innovationen und operative Exzellenz unsere Position auf dem Markt zu stärken, indem wir weiter in unsere Kernkompetenzen investieren, um unser Wachstum zu priorisieren.“

Zonar, gegründet 2001, hat seinen Hauptsitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington und beschäftigt mehr als 300 Mitarbeiter. Das Unternehmen bietet intelligente Technologielösungen für das Flottenmanagement von öffentlichen und privaten Nutzfahrzeugflotten in Nordamerika an. Die Mission von Zonar ist es, die Sicherheit im Straßenverkehr sowie die Leistung und den Erfolg seiner Kunden mit umsetzbaren, innovativen und KI-gestützten Erkenntnissen zu verbessern.

„Wir freuen uns sehr, Zonar in der GPS Trackit-Familie willkommen zu heißen. Diese Akquisition ist ein bedeutender Schritt nach vorne in unserem Bestreben, innovative, kundenorientierte Flottenmanagementlösungen anzubieten“, so Charles Kriete, Vorstandsvorsitzender von GPS Trackit. „Durch die Kombination unserer Stärken, wie zum Beispiel unsere erstklassige Videoplattform, mit den fortschrittlichen Technologien und der Branchenexpertise von Zonar sind wir in der Lage, einen unvergleichlichen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen und den Markt als zwei Branchenführer in Sachen Kundenzufriedenheit weiter zu verändern. Wir freuen uns darauf, auf der hervorragenden Expertise von Zonar aufzubauen und gemeinsam ein transformatives Wachstum voranzutreiben.“ Quelle: Continental