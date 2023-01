Continental und Ambarella entwickeln Sensorlösungen für Fahrerassistenz und hochautomatisiertes Fahren

Die strategische Zusammenarbeit folgt auf die Ankündigung von Continental im November, die energieeffiziente Ein-Chip-Systemfamilie (System-on-Chip, SoC) von Ambarella in ihre Fahrerassistenzsysteme (ADAS) zu integrieren. Im Vergleich zu anderen Domänencontroller-SoCs bietet die “CV3-AD”-Chipfamilie von Ambarella eine höhere Leistung, um Sensordaten schneller und umfassender zu verarbeiten und so eine bessere Umgebungswahrnehmung und sicherere Mobilität zu ermöglichen – bei bis zu fünfmal höherer Energieeffizienz. Die Partner kombinieren die Software- und Hardware-Expertise und das breite Portfolio an automobilen Systemlösungen von Continental mit dem Know-how im KI-Bereich Computer Vision, den leistungsfähigen SoCs und den Softwaremodulen von Ambarella. Neben der Entwicklung von kamerabasierten Wahrnehmungslösungen für die Fahrerassistenz konzentrieren sich Continental und Ambarella auf Komplettlösungen für weitere Automatisierungsstufen von Level 2+ bis hin zu hochautomatisierten Fahrzeugen. Diese Full-Stack-Systeme verfolgen einen Multisensor-Ansatz, der die hochauflösenden Kameras, die Radar- und Lidarsensoren sowie die dazugehörigen Steuereinheiten und die erforderliche Software von Continental umfasst. Fahrzeughersteller können die gemeinsamen Systemlösungen flexibel in ihre neuesten Fahrzeuggenerationen integrieren. In Elektrofahrzeugen reduzieren die energieeffizienten Lösungen den Stromverbrauch und den Kühlbedarf und tragen zu einem geringeren Batteriegewicht von mehreren Kilogramm bei. Dies führt zu einer erhöhten durchschnittlichen Reichweite von etwa 5-10 Kilometern bei gleicher Batteriekapazität, basierend auf einer typischen Konfiguration. Um den wachsenden Markt für assistiertes und automatisiertes Fahren zu bedienen und den Weg für autonome Mobilität zu ebnen, planen die Partner, die globale Serienproduktion der gemeinsamen Lösungen für 2026……………………………. Lesen Sie hier weiter: https://telematik-markt.de/telematik/continental-und-ambarella-entwickeln-sensorl%C3%B6sungen-f%C3%BCr-fahrerassistenz-und