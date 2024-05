CODE bezieht neuen Hochschulcampus in Berlin-Neukölln

Berliner Startup-Hochschule wächst

Die von mehr als 50 der erfolgreichsten deutschen Startup- Unternehmerinnen und -Unternehmern geförderte CODE University of Applied Sciences bezieht im Juli ihren neuen Campus in der Karl-Marx-Straße 101 in Berlin-Neukölln. Der Gebäudekomplex aus ehemaligem Kauf- und Parkhaus wird derzeit umgebaut und bietet künftig auf über 40.000 m2 Raum für Kultur, Kulinarik, Startups und Bildung sowie Berlins größten Dachgarten.

Nur unweit des aktuellen Campus der CODE in Berlin-Treptow haben die Immobilienexperten von MREI das Projekt KALLE Neukölln entwickelt, das sich derzeit in Fertigstellung befindet und den neuen Campus der Hochschule beherbergen wird. In die Auswahl und Gestaltung des zukünftigen Standorts hat die außergewöhnliche Hochschule ihre Erfahrungen aus mehr als sieben Jahren Studienbetrieb mit ihrem innovativen Lernkonzept einfließen lassen.

Der Gebäudekomplex überzeugt zum einen durch seine Lage, wie der direkten U-Bahn-Anbindung und der lebendigen Umgebung mit über 100 Geschäften, Restaurants sowie dem historischen Stadtbad Neukölln auf der anderen Straßenseite. Zum anderen machen Berlins größter Dachgarten, ein Streetfood-Markt und Wintergarten sowie ein rund um die Uhr geöffneter Supermarkt im Untergeschoss das Haus zu einem einzigartigen Ort für die wachsende Community der CODE.

Thomas Bachem, Gründer der CODE: „Unser Campus ist nicht nur ein Ort des Lernens, sondern zugleich auch Heimat und Begegnungsstätte der CODE-Community. Über 600 Studierende aus über 80 Nationen kommen hier zusammen, um gemeinsam voneinander und miteinander zu lernen, sich auszutauschen und persönlich weiterzuentwickeln.“

Zudem möchte die CODE gemeinsam mit The Delta Campus, der ebenfalls ab Sommer im selben Gebäude hochmoderne Co-Working- und Büro-Flächen sowie eine exklusive Community betreibt, regelmäßig Veranstaltungen für die Digital- und Startup-Szene organisieren und ausrichten.

Louis Buys, Gründer und CEO von The Delta: „Zusammen erschaffen wir einen einzigartigen Ort für Kreative, Innovatoren, Gründerinnen und Gründer, der alles vereint: Eine starke Community, einen Pool auf dem Dach, ein Fitness Studio, mehr als 1.000 m2 Co-Working, 40 Büros, spannende Events – und der beste Kaffee der Stadt. Delta Campus freut sich sehr darauf, diesen Ort nun gemeinsam mit der CODE mit Leben zu füllen.“

Die CODE bezieht den ersten Stock des renaturierten ehemaligen Parkhauses, die Fläche umfasst in den ersten zwei Jahren rund 2.000 m2 und wird in den Folgejahren auf 3.000 m2 erweitert.

Um Mitarbeitenden, Studierenden sowie Studien- interessierten einen Einblick in den zukünftigen Campus zu gewähren und sie in die weitere Entwicklung mit einzubeziehen, bietet die CODE ab sofort Baustellenbesichtigungen an. Im Herbst soll das Gebäude feierlich eröffnet werden.

Die CODE University of Applied Sciences ist eine von Grund auf neu gedachte, private und staatlich anerkannte Hochschule für digitale Produktentwicklung in Berlin. Bei ihrem vielfach ausgezeichneten Bildungskonzept setzt sie mit derzeit rund 600 Studierenden in den drei englischsprachigen Studiengängen Software Engineering, Interaction Design und Product Management konsequent auf projektbasiertes und interdisziplinäres Lernen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2017 haben ihre Studierenden mehr als 60 Unternehmen gegründet. Die Hochschule wird von mehr als 50 der erfolgreichsten deutschen Tech-Unternehmerinnen und Unternehmern unterstützt.

Weitere Informationen unter: code.berlin/de

Bildquelle: @MREI