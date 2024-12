Chancen und Herausforderungen durch Shared Mobility

Transformation der Automobilindustrie

Die Automobilbranche in Deutschland erlebt einen grundlegenden Wandel, der durch den Aufstieg von Shared-Mobility-Lösungen vorangetrieben wird. Ridesharing, Carsharing und Abonnementmodelle werden immer beliebter und verändern das Verhältnis zwischen Händlern und ihren Kunden grundlegend.

Die ING Studie „Car Sharing Unlocked“ prognostiziert, dass bis 2035 in Europa etwa 7,5 Millionen Fahrzeuge gemeinschaftlich genutzt werden könnten. Eine Analyse des Bundesverbands CarSharing e.V. zeigt außerdem, dass Anfang 2024 über 5,5 Millionen Menschen in Deutschland sich für Carsharing-Dienste registriert haben, was einem Anstieg von 23,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Zahl der bereitgestellten Carsharing-Fahrzeuge stieg in diesem Zeitraum um 27,1 Prozent auf über 43.000.

Diese Entwicklungen spiegeln einen umfassenden Paradigmenwechsel in der Automobilindustrie wider, der nicht nur durch Digitalisierung und Elektrifizierung, sondern auch durch ein wachsendes

Umweltbewusstsein und die Nachfrage nach nachhaltigeren Mobilitätslösungen geprägt ist.

Der Einfluss neuer Mobilitätsmodelle auf den Autohandel

Für Autohändler in Deutschland bietet dieser Wandel sowohl Chancen als auch Herausforderungen. Besonders die jüngere Generation bevorzugt einen flexiblen Zugang zu Mobilität gegenüber dem traditionellen Fahrzeugbesitz. Das eröffnet neue Marktsegmente und hat das Potenzial, Geschäftsmodelle durch flexible Eigentums- und Nutzungskonzepte zu erweitern. Die verstärkte Nutzung von Shared-Mobility-Fahrzeugen führt außerdem zu einem höheren Verschleiß, was die Nachfrage nach Wartungs- und Reparaturdiensten erhöht und ein stabiles Wachstum für das After-Sales-Geschäft und die Flottenwartung verspricht.

Gleichzeitig führt der Trend zur gemeinsamen Nutzung von Fahrzeugen zu einem Rückgang der Neuwagenverkäufe an Privatpersonen, was Händler dazu veranlasst, Kunden mit eigenen Mobilitätslösungen anzuwerben.

Anpassung und Innovation: Neue Geschäftsmodelle für eine moderne Mobilitätswelt

Die steigende Nachfrage nach Carsharing, teilautonomen und Elektro-/Hybridfahrzeugen verändert die Nachfrage nach Ersatzteilen und Dienstleistungen grundlegend. Diese Veränderungen auf dem Markt bieten neue Chancen – sei es durch die steigende Nachfrage nach Gebrauchtwagen, spezialisierte Werkstattleistungen oder Investitionen in Software und Technologie. Um in diesem dynamischen Markt erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen ihr Dienstleistungsangebot diversifizieren.

Wettbewerbsfähige Ansätze beinhalten unter anderem spezialisierte Beratungen, Batteriewechselservices, mobile Wartungsangebote, Flottenmanagement-Dienste, längere Öffnungszeiten in Service- und Ersatzteilabteilungen sowie Investitionen in die Schulung von Technikern. Darüber hinaus gewinnen Remote-Diagnose und Fernhilfen für Software-Updates bei autonomeren Fahrzeugen zunehmend an Bedeutung.

Diese Anpassungen sind entscheidend, um im neuen Marktumfeld wettbewerbsfähig zu bleiben und das Vertrauen der Kunden zu gewinnen. Autohändler in Deutschland, die sich auf Service und Kundendienst fokussieren, können mit diesen Strategien in dieser sich schnell verändernden Branche langfristig erfolgreich sein.

