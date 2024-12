Ant International blickt auf Rekordjahr 2024 zurück

Ant International erweitert sein Payment- und Digitalisierungs-Ökosystem mit KI-gestützten Embedded-Finance-Lösungen

Ant International, ein führender Anbieter von digitalen Zahlungs- und Finanztechnologielösungen, verzeichnete 2024 in seinen vier Kernbereichen Alipay+, Antom, WorldFirst und Embedded Finance ein starkes Wachstum.

In einem Jahr der Transformation hat Alipay+ sein Ökosystem für Wallet-basierte Zahlungen und Digitalisierung weiter ausgebaut und dabei das Wachstum der Geschäftsbereiche WorldFirst und Antom unterstützt. Der neu eingeführte Embedded-Finance-Bereich bereichert das Ökosystem durch KI-gestützte Lösungen, die unter anderem den Devisenhandel, Treasury-Management und die Kreditvergabe abdecken. Diese Innovationen bieten maßgeschneiderte Vorteile für Kunden und Partner in allen Geschäftsbereichen.

„2024 war für Ant International ein Jahr der Transformation“, erklärte Peng Yang, CEO von Ant International. „Unser Ziel bleibt es, integratives Wachstum zu fördern – durch KI-gestützte Innovationen und partnerschaftliche Zusammenarbeit in den Bereichen grenzüberschreitendes Reisen, Handel, Wirtschaft und Finanztechnologie.“

Mit Sitz in Singapur bietet Ant International ein umfassendes Portfolio digitaler Zahlungs- und Finanztechnologielösungen und setzt auf offene Zusammenarbeit und kontinuierliche Innovation, um nachhaltiges Wachstum zu fördern.

Meilensteine 2024

Alipay+: Dynamisches Ökosystem für mobile Zahlungen und Digitalisierung

-Zusammenarbeit mit 35 führenden mobilen Zahlungspartnern, darunter E-Wallets, Banking-Apps und BNPL-Anwendungen, die 1,6 Milliarden Nutzerkonten in 66 Märkten mit über 90 Millionen Händlern verbinden.

-Aufbau strategischer Partnerschaften mit nationalen QR-Code-Systemen wie SGQR (Singapur), PayNet (Malaysia) und ZeroPay (Südkorea).

-Über 90 % der Händler, die QR-Code-Zahlungen über Alipay+ akzeptieren, sind KMU – ein klarer Fokus auf inklusive digitale Transformation.

-Die grenzüberschreitenden Transaktionen von Partnern über Alipay+ (ohne Alipay selbst) haben sich im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht.

Antom: Branchenspezifische Zahlungslösungen für Händler aller Größen

-Verdopplung des gesamten Zahlungsvolumens (Total Payment Volume; TPV) der direkten Akquisitionsservices von Antom im Vergleich zu 2023.

-Ausbau der Zahlungsabwicklungskapazitäten über alle Zahlungskanäle hinweg. Das Kartenverarbeitungsvolumen stieg im Vergleich zum Vorjahr um mehr als das Zehnfache, bei gleichzeitig konstant hohen Autorisierungsraten.

-Die Einführung von Antom Copilot verkürzt die Integration von Zahlungskanälen von bisher 5-10 Tagen auf wenige Minuten. Gleichzeitig optimiert Antom EasySafePay digitale Wallet-Zahlungsprozesse, indem es die Weiterleitung von der Händler-Checkout-Seite zur Wallet-App eliminiert und umfassenden Kontoschutz bietet – was zu einer signifikanten Steigerung der Zahlungsabschlussquote führt.

WorldFirst: Plattform für digitale Zahlungen und Finanzdienstleistungen für global agierende Unternehmen.

-Jährliches Zahlungsvolumen (TPV) von 100 Milliarden US-Dollar erreicht – eine Vervierfachung seit 2020.

-Bedient über 1 Million KMU weltweit und erreicht ein kumuliertes TPV von mehr als 300 Milliarden USD. Auch weiterhin besteht eine starke Wachstumsdynamik, während WorldFirst seine Präsenz von Asien und Europa auf den Rest der Welt ausweitet.

Embedded Finance: Innovative KI- und Blockchain-basierte Lösungen für KMU und unterversorgte Zielgruppen.

-Um das G20-Ziel zu unterstützen, die Kosten für grenzüberschreitende Zahlungen durch technologische Innovationen zu senken, hat Ant International ein weltweit führendes Time-Series Transformer AI FX Model entwickelt. Es hilft multinationalen Unternehmen aus Bereichen wie Raumfahrt und E-Commerce, die Effizienz ihres Treasury-Managements zu steigern und Kosten zu senken, indem es den lokalen Währungsbedarf präzise prognostiziert.

-Durch den Einsatz von Blockchain-Technologie bietet Ant International 24/7-Echtzeit-Abwicklungsdienste für grenzüberschreitende Zahlungen. Diese Lösung wickelte 2024 mehr als ein Drittel des gesamten Transaktionsvolumens von Ant International ab.

-Mit KI-gestützten Credit-Tech- und Risk-Tech-Lösungen hat Ant International unter der Marke bettr bei der Singapur-basierten ANEXT Bank einen neuen inklusiven Kreditdienst eingeführt. Dieser ermöglicht mehr als 11 Millionen unversorgten Kleinstunternehmen und Einzelpersonen in Schwellenländern wie Bangladesch und Indonesien erstmals unbesicherte Kredite, die auf genaueren und faireren Bonitätsbewertungen basieren.

-Das Kreditvolumen im KMU-Finanzierungsbereich von Ant International hat sich im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 mehr als verdoppelt.

„Im Jahr 2025 werden wir uns weiterhin darauf konzentrieren, weltweit mit innovativen, KI-gestützten Lösungen in den Bereichen Zahlungsabwicklung, Digitalisierung und Finanzierung zu unterstützen“, sagte Peng Yang.

Ant International mit Hauptsitz in Singapur gestaltet die Zukunft des globalen Handels durch digitale Innovation, damit Menschen und Unternehmen weltweit erfolgreich sein können. In enger Zusammenarbeit mit Partnern unterstützt das Unternehmen Händler jeder Größe dabei, ihre Wachstumsziele zu verwirklichen – mit einem umfassenden Angebot an technologiegestützten Lösungen für digitale Zahlungen und Finanzdienstleistungen.

