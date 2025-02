Carnival Cruise Line geht mit der Carnival Miracle in die aktuelle Europa-Saison

München – Carnival Cruise Line (www.carnivalcruiseline.de) wird im laufenden Jahr mit der frisch renovierten Carnival Miracle in europäischen Gewässern unterwegs sein. Von Mai bis November kreuzt das Schiff auf verschiedenen Routen um Island, Großbritannien sowie im westlichen und östlichen Mittelmeer.

Mit einer Kapazität von 2.124 Passagieren gehört die Miracle zu den „kleineren“ Mitgliedern der 27 Schiffe umfassenden Flotte der amerikanischen Reederei. Die Gäste erwartet an Bord erstklassiger Service, vielfältige Freizeitmöglichkeiten und kulinarische Höhepunkte. Die entspannte Atmosphäre kombiniert mit abwechslungsreichen Landausflügen verspricht ein außergewöhnliches Kreuzfahrterlebnis.

Zu den Höhepunkten der Saison zählt eine 13-tägige Seereise nach Island und den Britischen Inseln, die am 18. Mai 2025 in Dover beginnt. Besucht werden Belfast, Seydisfjordur, Akureyri, Grundarfjordur, Reykjavik, Heimaey und Kirkwall (Orkney-Inseln). Diese Kreuzfahrt ist ab 1.267 EUR pro Person buchbar.

Eine weitere faszinierende Route bietet eine 13-tägige Kreuzfahrt zu den griechischen Inseln, in die Türkei und nach Italien. Diese Reise startet am 6. Oktober in Civitavecchia (Rom) und führt über Kusadasi, Kavala, Istanbul, Mykonos, Athen, Katakolon und Neapel zurück nach Civitavecchia. Die Preise beginnen bei 1.195 EUR pro Person.

Für Liebhaber südwesteuropäischer Kultur bietet die Carnival Miracle eine zehntägige Kreuzfahrt nach Spanien, Portugal und Frankreich. Die Reise startet am 30. Mai 2025 in Dover und führt über La Coruna, Leixoes (Porto), Lissabon und Le Verdon (Bordeaux) nach Portland, bevor sie wieder in Dover endet. Preis ab 1.421 EUR pro Person.

Weitere Informationen und Buchung auf www.carnivalcruiseline.de sowie in den Reisebüros.

Über Carnival Cruise Line

Seit Gründung im Jahr 1972 ist Carnival Cruise Line stetig gewachsen und befördert heute jedes Jahr Millionen von Gästen. Diese haben die Wahl zwischen zwei- bis 31-tägigen Reisen auf 27 Schiffen. Obwohl Carnival Cruise Line vor allem für Karibik-Kreuzfahrten bekannt ist, gehören auch andere exotische und faszinierende Ziele wie Mexiko, Alaska, die Bahamas, Europa, Hawaii, Australien, Neuseeland und die Pazifikregion zum Portfolio.