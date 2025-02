Schülerhilfe präsentiert KI auf der Bildungsmesse didacta NEU: KI-Lehrkraftassistentin Kira sorgt für Entlastung im Schulalltag

Stuttgart, Februar 2025. Jederzeit Antworten und Lösungswege zur Lernunterstützung erhalten? Das ist mit der KI-Lehrkraftassistentin Kira der Schülerhilfe möglich. Deutschlands größter Nachhilfeanbieter stellt die neue KI „Kira“ für die Fächer Mathematik, Deutsch, Englisch, Französisch und Latein auf der Bildungsmesse didacta in Stuttgart in Halle 3, Stand E19 vor.

„KI-Kira unterstützt Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte gleichermaßen“, so Anja Dudziak, Pädagogische Leiterin der Schülerhilfe. „Für Lehrkräfte stellt sie eine echte Erleichterung in der Unterrichtsvor- und -nachbereitung dar. Für Lernende steht das eigenständige Erarbeiten von Lösungswegen im Vordergrund.“ Die Künstliche Intelligenz von Kira basiert auf geprüften Inhalten des Online-LernCenters der Schülerhilfe und präsentiert nicht nur die Lösung, sondern regt mit Beispielen zur eigenen Lösungsfindung an. Eingebettet in eine jugend- und datenschutzkonforme Lernumgebung, können Lernende mit Kira erste wichtige Erfahrungen im Einsatz von KI-Tools machen. Zudem liefert Kira Antworten in der Sprache, in der sie gestellt wurden. Dies kann kommunikative Hürden auf beiden Seiten abbauen. Das Hochladen der Aufgaben als Datei oder Foto erleichtert außerdem die Nutzung.

Über zwei großzügige LCD-Touchscreens, iPads und Laptops auf der didacta haben Besuchende die Möglichkeit, die Funktionen der KI-Lehrkraftassistentin und das Online-LernCenter der Schülerhilfe kennenzulernen und einmal selbst zu testen. Die Schülerhilfe hält für Lehrkräfte und Schulen außerdem ein attraktives Messeangebot mit kostenlosem Zugang für 3 Monate zum Online-LernCenter und Kira bereit.

Didacta Messehighlights: Impulsvortrag mit Mathe-YouTuber Daniel Jung

Das Thema Künstliche Intelligenz ist am Stand der Schülerhilfe auf der didacta allgegenwärtig. Ein besonderes Highlight am Stand ist der Besuch von Mathe-Influencer und YouTube-Star Daniel Jung. Jung hält während des Messezeitraums mehrfach seinen spannenden 30-minütigen Vortrag zu dem Thema „Künstliche Intelligenz im Bildungswesen – welche Rolle spielt der Mensch?“.

Termine sind Mittwoch, 12.2. um 15:00 Uhr, Donnerstag um 10:30 Uhr und Freitag, 14.2. um 11:30 Uhr, jeweils am Stand E19, Halle 3.

Doch auch abseits von KI-Themen stellt die Schülerhilfe ihr breit gefächertes Angebot von sich und ihren Tochterunternehmen vor. Wer beispielsweise als Franchise-Nehmer:in eine eigene Schülerhilfe an attraktiven Standorten eröffnen möchte, kann sich ebenfalls vor Ort beraten lassen. Zudem gibt es weitere Informationen zu Weiterbildungsangeboten für Erwachsene und Unternehmen unter der Marke iQ-Lingua.

Über die Schülerhilfe:

Die Schülerhilfe (ZGS Bildungs-GmbH) ist einer der führenden Anbieter von qualifizierten Bildungs- und Nachhilfeangeboten in Deutschland und Österreich sowie Deutschlands drittgrößtes Franchise-System. Seit 50 Jahren bietet sie Einzelnachhilfe in kleinen Gruppen von drei bis fünf SchülerInnen. Die Schülerhilfe bietet Nachhilfe in Mathe, Deutsch, Englisch und vielen weiteren Fächern. Qualifizierte und motivierte NachhilfelehrerInnen kümmern sich individuell um jeden Schüler bzw. jede Schülerin und helfen, seine oder ihre Leistungen dauerhaft zu verbessern. Die Schülerhilfe fördert an über 1.200 Standorten mehr als 140.000 Schülerinnen und Schüler jährlich. Als wichtiger privater Bildungsdienstleister hält die Schülerhilfe ein breites Angebot bereit, das neben Nachhilfe auch Prüfungsvorbereitungen und Ferienkurse umfasst. Ein Qualitätsmanagementsystem, zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, dient dazu, ein Höchstmaß an Qualität und Kundenorientierung zu erzielen. Mit Erfolg, denn 94 Prozent der KundInnen sind zufrieden und würden die Schülerhilfe weiterempfehlen. VerbraucherInnen kürten das Nachhilfeinstitut außerdem zum Testsieger 2024 bei Deutschlandtest

Seit dem Jahr 2023 ist das Unternehmen auch in der Schweiz tätig und entwickelt zunehmend Weiterbildungsangebote für Erwachsene unter der Marke IQ-Lingua.

