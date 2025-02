Die Rolle von Car Vision Fleet Group bei der Schaffung unvergesslicher Events

Car Vision Fleet Group spielt eine wesentliche Rolle bei der Schaffung unvergesslicher Events durch innovative Mobilitätslösungen. Ihr Engagement für Qualität und Service macht jeden Transfer zu einem Erlebnis. Die Kombination von Luxus und Effizienz bildet das Fundament ihrer Dienstleistungen.

Gelungener Auftakt-Event bei „BOTS – DIE CREATOR-WEIHNACHTSFEIER“ am 06.12.2024 in der Therme Erding.

Passend zum Nikolaustag am 6. Dezember fand „BOTS – DIE CREATOR-WEIHNACHTSFEIER“ in der Therme Erding statt. Über 50 prominente Top-Creator folgten der Einladung der Agentur ReachCon, um einen Tag voller Action, Entspannung und unvergesslicher Emotionen zu erleben. Bereits nach 48 Stunden hatte das Event über 14 Millionen Views auf den Inhalten der teilnehmenden Creator generiert – ein riesiger Erfolg für alle Partner.

Wenn Deutschlands reichweitenstärkste Social-Media-Agentur, die ReachCon aus Hamburg, ruft, kommen sie alle. Prominente Teilnehmer waren unter anderem:

Matze Knob (266k Instagram)

Clemens Brock (574k Instagram)

Rewinside (2 Mio. Instagram)

Otto Bulletproof (732k YouTube)

Pflege Smile (583k Instagram)

Fabien Titjen (657k Instagram)

ReallifeGuys (1,9 Mio. YouTube)

Neben den Hauptsponsoren Aoste und YouTube waren weitere namhafte Partner an Bord, die sich und ihre Produkte über ein spannendes Rahmenprogramm in Szene setzten.

Die Gäste wurden von der Car Vision Fleet Group, Deutschlands innovativem Flottenmanager und VIP-Shuttle-Dienstleister, geshuttelt. Mit über 25 Jahren Erfahrung im Umgang mit VIPs und Celebrities war Car Vision Fleet Group der ideale Mobility-Partner für dieses Projekt. Die Stars und Influencer wurden in der Premium-Flotte von Mercedes-Benz PKW chauffiert, begleitet von äußerst attraktiven Hostessen in passenden Outfits.

Statements der Verantwortlichen:

Christian Fuchs, Geschäftsführer und Pressesprecher ReachCon:

„ReachCon produziert innovative Kult-Events mit Quoten-Garantie. Was früher Stefan Raab im linearen TV mit seinen Events war, ist heute ReachCon im Web. Wir freuen uns über die Kooperation mit Car Vision und ihrer Premium-Flotte von Mercedes-Benz – jung, innovativ und ein Shuttle-Service mal erfrischend anders.“

Sandra Fischer-Brocks, Geschäftsführerin der Car Vision Fleet Group:

„Die Events von ReachCon sind die Zukunft der Influencer-Formate. Mit unseren Mobilitätsangeboten heben wir uns bewusst von traditionellen und langweiligen Shuttle-Services ab – deshalb passen wir so gut zusammen. Und wir werden auch die künftigen Events der ReachCon in 2025 shuttlen.“

Über ReachCon:

Die ReachCon GmbH aus Hamburg ist Deutschlands reichweitenstärkste Social-Media-Agentur mit einem Netzwerk von über 2.000 Creators und einer Gesamtreichweite von mehr als 3 Milliarden Followern. Darüber hinaus ist ReachCon offizieller Partner von Meta und TikTok. 2023 startete ihr internationales Pilotprojekt „Battle of the Socials“ (BOTS23), das größte Content-Creator-Event der Welt. 2024 wurde ReachCon mit dem BoB-Award in Gold ausgezeichnet.

Über Car Vision Fleet Group

Die Car Vision Fleet Group ist führend in der Neudefinition von Flotten- und Mobilitätsmanagement sowie VIP-Shuttle-Diensten. Wir bieten erstklassige Shuttle-Services für bedeutende Veranstaltungen wie die EURO 2024, die Olympischen Spiele in Paris, den WORLD CLUB DOME in Frankfurt sowie Events wie den WEB Summit in Lissabon, die Madrid Tech Week, den America’s Cup in Barcelona, die Münchner Sicherheitskonferenz, das Weltwirtschaftsforum in Davos und den Mobile World Congress in Barcelona.

Für weitere Informationen:

Car Vision Fleet Group

ReachCon GmbH

Maximilian Schüttfort

Email: max@reachcon.de

Web: https://reachcon.de/

Car Vision Fleet Group GmbH

Sandra Fischer-Brocks

Email: sandra@cv-fleetgroup.de

Web: https://www.cv-fleetgroup.de

