Neue Fabriken für Biokunststoffe eröffnen neue Perspektiven für die Verpackungsbranche. Größere Produktionskapazitäten für Polymilchsäure (PLA), Thermoplastische Stärke (TPS) und andere Biopolymere verbessern Lieferfähigkeit und Planbarkeit, lassen die Preise sinken und machen nachhaltige Alternativen zu fossilen Kunststoffen auch wirtschaftlich interessant. Ceresana hat jetzt bereits zum zweiten Mal den Weltmarkt für Verpackungsmaterialien aus bio-basierten und/oder biologisch abbaubaren Kunststoffen untersucht. Folien, Behälter, Flaschen und Becher aller Art, Verschlüsse und Deckel, aber auch Label, Klebebänder und Loose-Fill-Verpackungschips aus nachwachsenden Rohstoffen: Die Marktforscher erwarten, dass der weltweit damit erzielte Umsatz bis zum Jahr 2034 auf rund 32,1 Milliarden US-Dollar wachsen wird. Im Kontext von Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft werden bio-basierte Verpackungen auch durch staatliche Regulierung gefördert, zum Beispiel durch die neue EU-Verpackungsverordnung (PPWR), durch Vorgaben zur Kompostierbarkeit oder die Verpflichtung, die CO2-Emissionen zu verringern.

Bakterien produzieren Folien für Lebensmittel

Nicht nur die Herstellung von Biokunststoffen wird ausgeweitet, auch ihre Qualität wird ständig weiterentwickelt. Hitzebeständige Sorten, maßgeschneiderte Barriere-Eigenschaften und andere Innovationen vergrößern das Spektrum der möglichen Anwendungen und Einsatzgebiete. PLA, meist aus Pflanzenstärke gewonnen, ist derzeit mit einem Anteil von 30 % der wichtigste Biokunststoff auf dem Verpackungsmarkt. Auf dem zweiten Platz folgen Verpackungen aus bio-basierten Kunststoffen, die nicht biologisch abbaubar sind, zum Beispiel Polyethylen und PET aus Zuckerrohr-Ethanol. Die höchsten Zuwächse prognostiziert Ceresana für PLA-Verpackungen sowie für Verpackungen aus Polyhydroxyalkanoaten (PHA), die mit Hilfe von Bakterien durch Fermentation produziert werden und biologisch abbaubar sind. Der Verbrauch dieser Biokunststoff-Verpackungen wird bis zum Jahr 2034 voraussichtlich um 10,3 % bzw. um 7,2 % zulegen. Eine Herausforderung bleibt, dass Biokunststoffe oft noch teurer als Kunststoffe aus Erdöl oder Erdgas sind. Die Abhängigkeit von den Vorprodukten Zucker und Stärke kann ein Risiko sein und zu starken Preisschwankungen führen.

Chancen und Herausforderungen für Bio-Verpackungen

Zunehmend werden Biokunststoffe zu langlebigen Hochleistungsprodukten verarbeitet. Das heute mit Abstand wichtigste Einsatzgebiet sind aber kurzlebige Verpackungen für Nahrungsmittel und Getränke. Fast 56 % aller Bio-Verpackungen werden für Produkte wie Brot, Obst und Gemüse, Wasser, Limonaden und Säfte, Molkereiprodukte, gekühlte und gefrorene Nahrungsmittel, Fertiggerichte und Convenience Food, Aufstriche, Saucen und Würzmittel gebraucht. Dabei geht nicht nur in Europa der Trend zu umweltfreundlichen Verpackungen: Die Weltregion mit dem größten Verbrauch von Bio-Verpackungen ist derzeit Asien-Pazifik mit einem Weltmarktanteil von rund 42 %. Die Europäische Union finanziert sich unter anderem mit einer Abgabe auf nicht-recycelte Kunststoff-Verpackungen. Außer zu den Marktdaten und Prognosen informiert die Studie auch zum regulatorischen Rahmen in der EU sowie zur allgemeinen Wirtschaftslage und zur Situation in der Verpackungsindustrie (u. a. wichtige Unternehmen, Marktgröße, Recyclingquoten) in den einzelnen Ländern.

Die aktuelle Marktstudie „Biokunststoff-Verpackungen“:

Kapitel 1 der neuen Ceresana-Studie bietet eine umfassende Darstellung und Analyse des globalen Marktes für Verpackungen aus Biokunststoffen – einschließlich Prognosen bis 2034: Für jede Weltregion wird die Entwicklung von Verbrauch (Tonnen) und Umsatz (Dollar und Euro) angegeben. Zudem werden die verschiedenen Verpackungstypen, Anwendungsgebiete und Produkte einzeln untersucht. Dabei werden starre Verpackungen (zum Beispiel Flaschen, Dosen und Behälter) und flexible Verpackungen (Beutel, Säcke, Tüten und Folien) getrennt behandelt. Detailliert betrachtet werden die Einsatzgebiete für Verpackungen aus Biokunststoffen: Nahrungsmittel und Getränke, Konsumprodukte, Kosmetik und Pharma, sonstige Verpackungsbereiche. Für die Regionen Europa, Nordamerika, Asien-Pazifik und dem „Rest der Welt“ wird der Verpackungsmarkt aufgeschlüsselt für die verschiedenen Sorten von Biokunststoffen: Polymilchsäure (PLA), Stärkebasierte Kunststoffe (vor allem TPS), Polybutylenadipat-Terephthalat (PBAT), Polyhydroxyalkanoate (PHA), sonstige biologisch abbaubare Kunststoffe und bio-basierte, aber nicht biologisch abbaubare Kunststoffe. Zudem wird der Verbrauch jeder einzelnen Biokunststoffsorte aufgeteilt für die jeweiligen Einsatzgebiete für Verpackungen.

In Kapitel 2 werden die 11 bedeutendsten Absatz-Länder für Verpackungen aus Biokunststoffen einzeln betrachtet. Die größten nationalen Märkte sind: Deutschland, Frankreich, Italien, die Niederlande, Spanien, das Vereinigte Königreich, die USA, China, Japan, Südkorea und Taiwan. Dargestellt werden dabei jeweils: Verbrauch und Umsatz für die einzelnen Anwendungsgebiete, der Verbrauch je Biokunststoffsorte sowie Einsatztyp (flexible und starre Verpackungen).

Kapitel 3 bietet nützliche Unternehmensprofile der bedeutendsten Hersteller von Verpackungen aus Biokunststoffen, übersichtlich gegliedert nach Kontaktdaten, Umsatz, Gewinn, Produktpalette, Produktionsstätten und Kurzprofil. Ausführliche Profile werden von 35 Herstellern geliefert, z. B. Amcor plc, Huhtamäki Oyj, Northern Technologies International Corporation (NTIC), Novolex Holdings, LLC, Plantic Technologies Ltd., Shanghai Yifu Packing Products Co., Ltd., Sphere SA und Taghleef Industries.

Weitere Informationen zur Marktstudie „Biokunststoff-Verpackungen – Welt-Report“ (2. Auflage)“: https://ceresana.com/produkt/marktstudie-biokunststoff-verpackungen

Über Ceresana

Als eines der weltweit führenden Marktforschungsinstitute ist Ceresana spezialisiert auf die Bereiche Chemikalien, Kunststoffe, Verpackungen und Industriegüter. Besondere Schwerpunkte sind dabei Bio-Ökonomie und Automotive / Mobilität. Seit 2002 profitieren Unternehmen von hochwertigen Industrieanalysen und Prognosen. Über 250 Marktstudien liefern mehr als 10.000 Kunden in aller Welt die Wissensbasis für den nachhaltigen Erfolg. Mehr über Ceresana unter www.ceresana.com

