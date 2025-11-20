Smarte Workflows: PhotoDirector 365 bietet KI-Bildoptimierung per Stapelverarbeitung

erweitert den Funktionsumfang der beliebten Desktop-Software PhotoDirector 365 um eine deutlich verbesserte Stapelverarbeitung im Batch-Editor. Mit der neuen Version lassen sich ab sofort auch die KI-gestützten Werkzeuge des Image Enhancer – das automatische Optimieren von individuellen Tonwerten sowie die automatische Farbverbesserung – in einem einzigen Arbeitsschritt auf ganze Fotoserien anwenden. Taipeh, Taiwan — 20. November 2025 — CyberLink

So werden Belichtung, helle und dunkle Bereiche, Farben und Sättigung bei allen Bildern im jeweils geladenen Ordner mit nur einem Klick bei jedem einzelnen Bild verbessert. Die Software analysiert jedes Foto und optimiert es individuell nach seinen spezifischen Eigenschaften. Das sorgt für schnelle, konsistente Ergebnisse und lässt gleichzeitig Raum für weitere Anpassungen. Die Bearbeitung ganzer Bildsammlungen oder Serien wird dadurch effizienter und präziser.

Ob bei der Nachbearbeitung einer ganzen Urlaubsserie, einer großen Event-Fotosammlung oder der Gestaltung von Social-Media-Posts – die neue Funktion spart wertvolle Zeit und Aufwand. Unterschiedlich belichtete Aufnahmen werden individuell optimiert, Farbabweichungen automatisch verbessert und Bilder bekommen einen natürlichen, lebendigen Look. Besonders bei Serien mit wechselnden Lichtverhältnissen, etwa bei Veranstaltungen oder Außenaufnahmen, liefert die KI-Stapelverarbeitung ein schnelles und professionelles Resultat bei der Optimierung jedes einzelnen Bildes.

Vielseitige Stapelverarbeitung für jeden Workflow

Der Batch-Editor von PhotoDirector 365 bietet darüber hinaus umfassende Möglichkeiten zur allgemeinen Stapelbearbeitung – von Größenanpassungen und Formatkonvertierungen über Schärfekorrekturen bis hin zum Export mit einheitlichen Metadaten oder Wasserzeichen. So lassen sich auch große Bildmengen effizient organisieren und für verschiedene Ausgabekanäle vorbereiten. Anwender behalten volle Kontrolle über die Gestaltung ihrer Fotos, während Routineaufgaben automatisiert und damit deutlich beschleunigt werden.

Verfügbarkeit und Preis

PhotoDirector 365 für Windows ist im Jahresabo zum Preis von 64,99 € erhältlich.

Aktuelle Updates und ein Versionsvergleich im Überblick: