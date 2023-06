Beschaffung stärker digitalisieren: ArcelorMittal erweitert Partnerschaft mit Ivalua

Ivalua, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, hat heute bekanntgegeben, dass ArcelorMittal, einer der weltweit größten Stahlproduzenten, seine Partnerschaft mit Ivalua fortsetzt. Der Umfang der derzeit eingesetzten Lösung soll erweitert werden.

ArcelorMittal produziert in 16 Ländern Stahl und beliefert Kunden in 155 verschiedenen Ländern. Das Unternehmen beschäftigt rund 168.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von knapp 80 Milliarden Dollar.

In den letzten dreieinhalb Jahren setzte ArcelorMittal bereits erfolgreich die Source-to-Contract-Lösung (S2C) von Ivalua ein, einschließlich der Module für Lieferantenmanagement, Bestellanforderung und Bestellung. Über die Ivalua-Plattform und eine Reihe von nahtlosen Integrationen verwaltet ArcelorMittal mehr als 27.000 Lieferanten und führt jeden Monat etwa 8.000 Ausschreibungen sowie 7.000 Sourcing-Vorgänge durch.

Das Unternehmen will den bisherigen Projektumfang nun ausweiten und weitere Lösungen von Ivalua einbeziehen: Das Supplier Risk & Performance Management (SRPM), das Sourcing und das Vertragsmanagement für eine seiner amerikanischen Tochtergesellschaften in den USA. Hinzu kommt erstmals Ivaluas eProcurement-Lösung.

Mit der Unterstützung von Ivalua ist ArcelorMittal in der Lage, seine Lieferkette noch besser abzusichern und das Risiko von Unterbrechungen zu minimieren. Insbesondere Ivaluas Supply-Chain-Collaboration-Plattform hilft ArcelorMittal dabei, die Lücke zwischen seinem ERP-System und den Lieferanten zu schließen, um die Kontinuität der Lieferkette zu gewährleisten.

Das Modul Planned-Order-Collaboration von Ivalua ermöglicht es Herstellern, ihre Prozesse zu digitalisieren und zu automatisieren, die Zuverlässigkeit zu erhöhen und vor allem die Transparenz zu verbessern. „In den vergangenen Jahren ermöglichte uns die umfassende Nutzung der Ivalua-Plattform, die Effizienz unserer Beschaffungsvorgänge zu automatisieren und zu verbessern. Deshalb sind wir sehr erfreut, unsere Partnerschaft fortzusetzen“, sagte Rajesh Saigal, Vice President & CEO bei ArcelorMittal Sourcing. „Ivalua gibt uns die erforderlichen Werkzeuge an die Hand und ermöglicht Transparenz, um die Effizienz weiter zu fördern und reibungslos mit den Lieferanten zusammenzuarbeiten. Für die Aufrechterhaltung der Agilität und Resilienz der Lieferkette ist das von entscheidender Bedeutung.“

„Ivalua liefert ArcelorMittal intelligente Lösungen für die Zusammenarbeit, um die Produktion voranzutreiben, gleichzeitig wettbewerbsfähig zu bleiben und Innovationen zu fördern“, sagte Dan Amzallag, Chief Operating Officer bei Ivalua. „Der Ausbau unserer Partnerschaft mit ArcelorMittal bestätigt den bisher erzielten Erfolg. Wir freuen uns darauf, ArcelorMittal auch weiterhin bei der Transformation seiner Beschaffung zu unterstützen.“

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen. Die umfassende und durchgängige Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, die ESG-Performance zu verbessern, Risiken zu minimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern. Ivalua genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken und wird von Analysten als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com. Folgen Sie uns auf LinkedIN und Twitter.

Bildquelle: Ivalua