Kreuzfart-Schnäppchen für Schnellentschlossene – Celestyal Cruises bietet hohe Rabatte auf Enhance-Tarif – Buchung bis 21. Juni notwendig

München – Kreuzfahrt-Enthusiasten, die sich für eine Seereise durch die griechischen Inselwelten und das östliche Mittelmeer interessieren, finden bei Celestyal Cruises (www.celestyalcruises.de) bei kurzfristiger Buchung bis zum 21. Juni eine Reihe attraktiver Schnäppchen.

So bietet die zyprische Reederei aktuell auf ausgewählten Routen Rabatte bis zu 100% auf den sogenannten Enhance-Tarif. Dieser beinhaltet im Vergleich zum ohnehin umfangreichen und standardmäßig angebotenen Inclusive-Tarif weitere Leistungen wie ein Premium-Getränkepaket, 150 € Ermäßigung auf Landausflüge, eine Stunde WLAN pro Tag sowie 25% Discount bei Besuchen der Spezialitätenrestaurants.

Zur Auswahl stehen insgesamt 15 Abfahrten auf zehn unterschiedlichen Routen an Bord der Celestyal Journey. Das für 1.260 Passagiere ausgelegte Schiff wird derzeit mit einem Aufwand von 20 Mio. € renoviert und kehrt am 2. September in die Flotte zurück.

Die im Zuge der Sonderaktion angebotenen Reisen starten allesamt noch in diesem Jahr und haben eine Länge von sieben bis 19 Nächten. Zur Auswahl stehen auch Weihnachts- und Silvesterkreuzfahrten bzw. eine Kombination aus beiden (19 Nächte ab 1.989 € pro Person in einer Doppelkabine mit Abfahrt am 16. Dezember ab/bis Piräus). Bei der letztgenannten Fahrt beträgt die Ersparnis 490 € pro Person in der Doppelkabine.

Über Celestyal Cruises

Celestyal Cruises ist eine vielfach ausgezeichnete Reederei für Kreuzfahrten zu den griechischen Inseln und ins östliche Mittelmeer. Das Unternehmen betreibt mit der Celestyal Crystal und der Celestyal Olympia aktuell eine Flotte von zwei Schiffen. Mit der Celestyal Journey stieß jüngst ein drittes hinzu, das derzeit für 20 Millionen Euro modernisiert und am 2. September 2023 in Dienst gestellt wird.