Influencer in Deutschland: Steuerrechtliche Besonderheiten

Welche Besonderheiten bringt die Besteuerung von Influencer:innen mit sich? Und wie sieht deren steuerliche Behandlung in Deutschland in Bezug auf ertrag- und umsatzsteuerliche Fragen aus? Diesen Fragestellungen widmet sich unser Autor Patrick Schwandt in seinem Buch „Analyse ertrag- und umsatzsteuerlicher Besonderheiten bei der Besteuerung von Influencern in Deutschland“, das im Mai 2023 im GRIN Verlag erschienen ist.

Durch die immens gestiegene Bedeutung von Onlinewerbung, stellen Influencer:innen einen immer wichtigeren Teil der Wirtschaft dar. Dadurch, dass diese Entwicklung vermehrt in den letzten Jahren stattgefunden hat, sind die bisherigen Richtlinien zur Besteuerung dieser Berufsgruppe sehr grob gehalten und berücksichtigen meist nicht die individuellen Besonderheiten. Unser Autor Patrick Schwandt, der sich mit seiner Steurrechtskanzlei auf genau dieses Thema spezialisiert hat, will diese Lücken mit seinem Buch schließen.

Ein Nachschlagewerk für Influencer:innen, Agenturen und steuerberatende Berufe

Der Influencer:innen-Beruf ist vielseitig und durchaus lukrativ. Wurde er noch vor wenigen Jahren belächelt, hat sich die Arbeit immer mehr zu einer wirtschaftlich erträglichen Einnahmequelle entwickelt. Partnerschaften und Kooperationen mit Firmen, Produktplazierungen, Einkünfte durch Merchandise und Spenden von Follower:innen – die Liste der Einnahmequellen ist lang. Auch die Versteuerung dieser verschiedensten Einkunftsarten und die Abgrenzungsschwierigkeiten, die damit einhergehen, erklärt Patrick Schwandt in seinem Buch auf spannende und verständliche Art und Weise.

Aufgrund der Aktualität des Themas ist dieses Buch für alle Leser:innen interessant, die sich tiefgehender mit Steuerfragen rund um den Beruf Influencer:in beschäftigen wollen. Insbesondere aber für Influencer:innen, steuerberatende Berufe (Fachanwält:innen, Steuerberatende und Wirtschaftprüfer:innen) und Agenturen, die Klient:innen aus diesem Bereich betreuen, ist Patrick Schwandts Buch ein wertvolles Nachschlagewerk. Denn die Influencer:innenbesteuerung obliegt einem sehr vielseitigen Bereich des Steuerrechts, dessen Navigation selbst für Fachkundige mühevoll ist.

Über den Autor:

Seit er 2021 die Steuerberaterprüfung abgelegt hat, ist Patrick Schwandt in Berlin tätig. Mit seiner eigenen Kanzlei hat er sich auf die Besteuerung von Finanzdienstleistern und Influencern/Streamern spezialisiert. In seinem Buch gibt Patrick Schwandt Einblicke in seinen tiefen Erfahrungsschatz mit der Thematik und etabliert sich als Experte auf dem Gebiet der Steuerfragen dieser Berufsgruppe.

Das Buch ist im Juni 2023 bei GRIN erschienen (ISBN: 978-3-34688-697-2).

Direktlink zur Veröffentlichung: https://www.grin.com/document/1352264

https://www.grin.com

