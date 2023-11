Beim Online-Shopping gefälschte Bewertungen erkennen – Aktueller Tipp der ERGO Versicherung

Experten der ERGO Group informieren

Alina Gedde, Digitalexpertin von ERGO:

Eine große Auswahl, günstige Preise und die komfortable Lieferung bis vor die Haustür: Es gibt viele Gründe, online zu shoppen. Bewertungen von anderen Kunden bieten dabei oft eine gute Entscheidungshilfe. Aber Achtung: Rezensionen im Internet können gefälscht sein. Ein erstes Indiz hierfür ist die Sprache: Sind Bewertungen übermäßig positiv oder negativ ohne konkrete Details geschrieben, sollte das stutzig machen. Haben mehrere Bewertungen gleiche oder sehr ähnliche Formulierungen, sind Rechtschreibung und Grammatik häufig falsch oder klingt der Text sperrig, können das ebenfalls Anzeichen sein. Ein kritischer Inhalts- und Produktcheck ist gerade auch im Zeitalter generativer künstlicher Intelligenz, die schnell und professionell Bewertungen erstellen kann, wichtig. Darüber hinaus sollten Käufer misstrauisch sein, wenn Produkte recht neu auf dem Markt sind, aber schon besonders viele – meist auch begeisterte – Rezensionen bekommen haben. Es gilt zudem, die Profile der Rezensenten kritisch zu prüfen: Schreiben sie besonders viele Bewertungen zu bestimmten Produkten? Dann Vorsicht, denn nicht nur auf Social-Media-Plattformen, sondern auch bei Produktbewertungen gibt es Fake- und Bot-Accounts, die automatisiert Inhalte erstellen und verbreiten. Käufer sollten sich demnach auf mehreren Portalen zu einem Produkt informieren, stets einen wachsamen Blick behalten, Formulierungen gegebenenfalls in Suchmaschinen auf Duplikate prüfen und auf verifizierte Accounts achten – sowohl bei den Verkäufern als auch bei den Rezensenten. Auch wenn es keine hundertprozentige Garantie gibt: Diese Schritte können helfen, um Enttäuschungen und Betrügereien beim Online-Shopping entgegenzuwirken.

