PaperWave Box gewinnt europäischen Verpackungspreis in der Kategorie E-Commerce

Vierter Preisgewinn für die Luftpolster aus 100% zertifiziertem und recyceltem Papier

Die PaperWave Box von Flöter und AirWave Packaging wurde als nachhaltigste e-Commerce Verpackung in Europa ausgezeichnet. Nach dem WPO (World Packaging Organisation) Packaging Award, dem Deutschen Verpackungspreis und dem SPC Award (Sustainable Packaging Coalition) sind das 4 Preise innerhalb von 14 Monaten.

Die PaperWave Box basiert auf dem Frustration-Free-Verpackungskonzept, das die Menge an Polstermaterial im Inneren der Box um 40 % und die Verpackungszeit um 50-70 % reduziert. PaperWave ist FSC® (C162510)-zertifiziert und besteht aus 100 % recycelbarem Papier mit einer dünnen Schicht Kartoffelstärkeblend. Es kann sowohl im Papiermüll entsorgt als auch home-kompostiert werden.

Der Clamshell Effekt (Muschelschalen-Effekt) der Schachtel wird durch das aufgeblasene PaperWave-Inlet verstärkt. Box und Luftpolster können mit Marketing- und Brandingmaterial für individuelle Zwecke bedruckt werden.

PaperWave Luftpolster werden direkt am Packplatz aufgeblasen, wodurch weniger Energie benötigt wird und weniger CO2-Emissionen beim Transport entstehen. Sie sind von der Papiertechnischen Stiftung in München (PTS) als recycelbar zertifiziert und haben den Test an der Western Michigan University (WMU) als PaperWave Box bestanden. Im aufgeblasenen Zustand besteht die PaperWave-Verpackung aus 5 % Material und 95 % Luft. Das macht sie zu einer beliebten, erschwinglichen und praktischen Wahl für Unternehmen, die ihre Produkte während des Versands schützen und gleichzeitig auf Nachhaltigkeit achten wollen.

FLOETER is a global specialist for e-commerce packaging systems. The product range includes sustainable transport protection with air cushioning machines and films in various designs through to complex integration solutions for packing stations. With its own AirWave air cushioning machines, FLOETER offers a suitable solution for every challenge in the daily shipping of goods. All AirWave air cushions are produced in our own factories and are 100% recyclable or certified HOME compostable. Matching air cushion films are available in various designs, such as AirWave PaperWave (inflatable paper) made from renewable raw materials, AirWave Bio (biodegradable in nature) or AirWave ClimaFilm-100 (made from 100% recycled plastic). FLOETER is headquartered in Schwieberdingen near Stuttgart, manufactures in Germany and the USA and works with over 160 distribution partners around the world.

