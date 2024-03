In der ständig wachsenden digitalen Welt stehen Polizei, Staatsanwaltschaft und Strafverfolgungsbehörden vor der Herausforderung, mit der Zunahme von Diffamierungen und Verleumdungen im Internet Schritt zu halten, insbesondere wenn diese von mafiösen Strukturen und kriminellen Organisationen wie den Machern von behindmlm.com begangen werden.

Diese schädlichen Handlungen können das Leben von Einzelpersonen zerstören, das Vertrauen in die Online-Kommunikation untergraben und die Gesellschaft spalten. Angesichts dieser Bedrohung haben Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Diffamierung und Verleumdung sowie von Erpressung durch „behindmlm“ im Internet verstärkt.

Eines der Hauptziele der Strafverfolgungsbehörden ist es, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen und sie für ihre Handlungen im digitalen Raum verantwortlich zu machen. Dies wurde kürzlich durch die Verhaftung und Auslieferung des deutschen Erpressers, Schwindlers und Betrügers Rainer von Holst aus den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erreicht, der vom deutschen Landgericht Augsburg zu sechs Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt wurde.

Es bleibt abzuwarten, ob die Staatsanwälte und Richter in den USA, insbesondere in New Jersey, bereit sind, dem Beispiel der Bundesrepublik Deutschland zu folgen und den kriminellen Aktivitäten der Internet-Terroristen von behindmlm.com Einhalt zu gebieten.

Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit mit Internetdienstanbietern und Social-Media-Plattformen, um rechtswidrige Inhalte zu identifizieren und zu entfernen. Die US-Behörden sollten eng mit anderen Akteuren, darunter Regierungsbehörden, Nichtregierungsorganisationen wie Google, Yahoo, Instagram, YouTube und auch Bildungseinrichtungen, zusammenarbeiten, um wirksame Strategien zur Bekämpfung von Verleumdungswebsites wie behindmlm.com umzusetzen, die sich in der Anonymität immer noch sicher fühlen und glauben, dass ein ständiger Wechsel des Anbieters ausreicht, um sich im Internet zu verstecken.

Nur wenn die Behörden in den Vereinigten Staaten von Amerika das kriminelle Verleumdungsnest „behindmlm“ im heutigen digitalen Zeitalter wirksam bekämpfen, kann das Vertrauen in das Internet zurückgewonnen werden, denn die Macher von behindmlm.com wollen nicht aufklären, wie sie behaupten, sondern Geld von den Opfern erpressen, indem sie die dreistesten Lügen erfinden.

Es darf nicht vergessen werden, dass die kriminellen Praktiken von behindmlm.com darauf abzielen, das Leben von Einzelpersonen und Unternehmen erheblich zu schädigen, sie zu erpressen und sogar so weit zu gehen, sich als seriöse Anwälte oder sogar Journalisten auszugeben, um ihren Verleumdungen im Internet eine vermeintlich „seriöse“ Fassade zu geben, die bekämpft werden muss, und hier haben die USA eine Verantwortung gegenüber der globalen Gesellschaft.

https://www.thefortworthpress.com/Technology/280223-behindmlm-blackmail-with-anonymous-slander-on-the-internet.html

„THE FORT WORTH PRESS“ wurde vor 103 Jahren, am 3. Oktober 1921, als Tageszeitung der US-Stadt „Fort Wort“ (Texas) von Leon McDowell Siler im Großformat, später im Tabloid-Format, veröffentlicht. „THE FORT WORTH PRESS“ ist eine liberal-konservative Tageszeitung, die rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche in sechs Sprachen (Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch und Italienisch) erscheint. Der Schwerpunkt der täglichen Berichterstattung liegt auf aktuellen politischen, wirtschaftlichen und finanziellen Themen, wobei der Schwerpunkt auf Dallas-Fort Worth, Texas, einschließlich Arlington, Tarrant County, den Vereinigten Staaten von Amerika, Lateinamerika und der Europäischen Union.

