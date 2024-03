Der FLASH Report PREVIEW: Mehr als nur ein Blick Voraus

Die steigende Nachfrage von Gebrauchtwagenkäufern nach Elektroautos mit einem unabhängigen Zertifikat über den Zustand der Antriebsbatterie spiegelt den Wandel in den Prioritäten der Verbraucher wider. Gemäß einer aktuellen DAT-Studie ist für beeindruckende 73 % der potenziellen Käufer ein Batteriezertifikat genauso wichtig oder wichtiger als der Kilometerstand.

Um diesem Bedarf gerecht zu werden und den Elektroauto Gebrauchtwagenmarkt weiter zu fördern, hat AVILOO Battery Diagnostics eine spezielle Funktion für Geschäftskunden entwickelt, das eine VIN-basierte, vollautomatische Integration der Batteriezertifikate in Online-Plattformen ermöglicht. Das FLASH Report PREVIEW wurde gezielt für die optimale Anzeige als Zusatzbild in Online-Anzeigen erstellt.

Die Vorteile der Funktion sind vielfältig:

-Umfassende Informationen auf einen Blick: Das FLASH Report PREVIEW gibt den Kaufinteressenten sämtliche relevante Details auf einen Blick, wobei weitere Erläuterungen über den integrierten QR-Code abrufbar sind.

-Beschleunigung des Verkaufsprozesses: Der Bericht minimiert das Risiko für den Käufer und beschleunigt den Verkaufsprozess.

-Steigerung des Verkaufserlöses: Das FLASH Report PREVIEW bietet einen klaren Mehrwert, der sich positiv auf den Verkaufserlös auswirken kann.

-Positionierung als Experte für Elektroautos: Durch die Nutzung der AVILOO-Technologie positioniert der Fahrzeughändler sich als Marktführer und Experte für Elektrofahrzeuge.

Die innovative Funktion ist aktiviert, und Nutzer erhalten automatisch kostenlose Report PREVIEWS zu jedem AVILOO FLASH Test Report.

„Das renommierte britische Green Finance Institute schlägt als Top-Maßnahme zur Förderung der Elektromobilität die Einführung von unabhängigen Batteriezertifikaten vor, um das Vertrauen der Verbraucher in gebrauchte Elektrofahrzeuge zu stärken. Ein unabhängiges Batteriezertifikat, das von vielen Gebrauchtwagenkäufern gewünscht wird, würde zu einer schrittweisen Angleichung der Werthaltigkeit von Elektrofahrzeugen und Verbrennern führen“, sagt Dr. Marcus Berger, CEO von AVILOO.

Ein praxisnahes Beispiel für den effizienten Einsatz unabhängiger Batterietests ist die Kooperation zwischen AVILOO, Hyundai und mobile.de. Gemeinsam setzen sie auf den wirkungsvollen AVILOO FLASH Test Report, um die Qualitäten ihrer gebrauchten Elektroautos zu betonen. In den mobile.de Onlineanzeigen kommen die AVILOO FLASH Test PREVIEW Reports zum Einsatz.

AVILOO GmbH, der Entwickler der Batteriediagnostik für Elektro- und Plug-In-Hybrid-Fahrzeugen, ist ein Unternehmen mit Sitz in Österreich, das im gesamten EU-Markt und darüber hinaus operativ im Einsatz ist. Die AVILOO-Technologie ist unabhängig und zuverlässig, und die Batterietests selbst sind einfach und auf die Bedürfnisse des jeweiligen Anwenders zugeschnitten.

