Automechanika 2022: Telematics VIP-Lounge und Gesprächsrunde zum Wandel der Fuhrparkdaten

Zum ersten Mal auf der Automechanika wird in diesem Jahr die Telematics VIP-Lounge stattfinden, ein exklusiver Gemeinschaftsstand der Mediengruppe Telematik-Markt.de. Mit dabei sind in diesem Jahr Arealcontrol, GlobalmatiX und Geotab. Auf knapp 90 Quadratmetern präsentieren die Mitaussteller ihre modernen Telematik-Lösungen zur Vernetzung von Fahrzeug und Flotte, sowie zur Optimierung übergreifender Betriebsprozesse. Darüber hinaus bietet Telematik-Markt.de auf der Telematics VIP-Lounge auch eine zentrale Networking-Fläche für alle Besucher, um sich über aktuelle Entwicklungen in der Branche und natürlich auch über Telematik-Markt.de selbst im direkten Gespräch informieren zu können. Chefredakteur Peter Klischewsky wird während des gesamten Events vor Ort sein.

Gesprächsrunde: „Datenflut im Fuhrpark“

Am 15.09.2022 14:30-15:30 Uhr wird Telematik-Markt.de ein Panel im Innovation4Mobility-Forum halten. Dabei wird es um den Wandel bei der Erfassung und Verarbeitung von Fahrzeug- und Fuhrparkdaten gehen, sowie die Veränderung der relevanten Daten selbst. Daten werden immer seltener „roh“ zur Verfügung gestellt, sondern zu konkreten Informationen gebündelt, um so den Überblick zu erleichtern und zu beschleunigen. Hinzu kommt, dass insbesondere durch Elektrofahrzeuge neue Daten von Bedeutung gewinnen, die bei Verbrennern noch sekundär waren oder schlichtweg nicht existierten. In der Gesprächsrunde wird daher gezeigt, welche Daten aktuell wettbewerbsentscheidend sind und welche es künftig sein werden.

Thema:

Datenflut im Fuhrpark: Welche Fahrzeugdaten heute essentiell sind und welche es morgen sein werden

Termin:

15.09.2022, Innovation4Mobility- Forum (Halle 3, B98)

Teilnehmer:

Timm Burmeister, Geschäftsführer der Globalmatix AG

Klaus Böckers, Vice President, Nordics, Central & Eastern Europe bei Geotab

Ulric Rechtsteiner, Geschäftsführer der Arealcontrol GmbH Moderator: Peter Klischewsky, Chefredakteur der Mediengruppe Telematik-Markt.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!