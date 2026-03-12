Aromatherapie und Natur: Wie Düfte das Wohlbefinden steigern

Einfache Aromatherapie-Anwendungen verbunden mit der Natur können Entspannung und Klarheit fördern. Lesen Sie mehr über Düfte und ihre heilenden Wirkungen.

Wenn Stress und Überforderung den Alltag bestimmen, wird Natur zur wertvollen Quelle der Erholung. Maria M. Kettenring und Jasmin Schlimm-Thierjung zeigen im praktischen und alltagsnahen Ratgeber „Natur-Resilienz“, wie kleine Naturmomente zur wohltuenden Auszeit für Körper und Seele werden.

„Wir wissen intuitiv, dass Natur uns guttut, und zugleich fällt es unserer hochregulierten, evidenzorientierten Medizin schwer, dieses Wissen in Strukturen, Leitlinien und Versorgungswege zu übersetzen“, schreibt PD Dr. med. Michael Jeitler von der Berliner Charité in seinem Geleitwort zum neuen Buch „Natur-Resilienz“ von Maria M. Kettenring und Jasmin Schlimm-Thierjung. Die anerkannte Aromaexpertin und ausgebildete Trainerin für Waldbaden und Natur-Resilienz hat gemeinsam mit der Gründerin und Leiterin der Deutschen Akademie für Waldbaden und Gesundheit eine praxisnahe Anleitung verfasst, um diese Lücke zu schließen und die Natur mit allen Sinnen zu erleben.

Von Impulsen und Ritualen aus Naturheilkunde und fernöstlicher Lebenskunst über ganzheitliche und kreative Wege der Selbstfürsorge bis hin zu Anwendungen und Rezepten aus Aromatherapie und Aromaküche demonstrieren die Autorinnen, wie Resilienz entsteht, wenn wir uns achtsam mit der uns umgebenden Natur auseinandersetzen. „Auf diesem Weg geht nicht um Perfektion, sondern um viele kleine, konkrete Schritte: eine Naturpause, ein bewusstes Atemritual, eine einfache Übung im Wald, ein sanfter Duft, der zur inneren Mitte zurückführt“, so die Expertinnen.

Natur ist mehr als nur Erholung, sie ist mehr als Kulisse – sie ist Quelle von Kraft, Klarheit und Verbundenheit. Sie zeigt, wie Wandlung und Erholung gelingen können. Sie stärkt gezielt mentale Fähigkeiten wie Resilienz und Selbstwirksamkeit und lehrt zugleich Achtsamkeit und Verantwortung. Kleine, gut umsetzbare Impulse und Übungen helfen, den Körper zu entspannen, den Geist zu klären und das seelische Immunsystem zu stärken – oft in nur wenigen Minuten am Tag.

Mehr zum Buch

Direkt zur Leseprobe

Mehr zu den Autorinnen Maria M. Kettenring und Jasmin Schlimm-Thierjung

Mehr zum Verlag

Pressekontaktdaten:

Stefanie Schäfer

Agentur für Presse & Öffentlichkeit

Geratsberg 4

D-84416 Taufkirchen / Vils

Tel. +49 (0) 8742 / 96 59 301

Mail: presse@mankau.de

Bildrechte: Mankau Verlag