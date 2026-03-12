Neue Erlebniswelt in Köln geplant: Explorado Group und MMC Studios starten Entertainment-Partnerschaft im COLONEUM

Im Medienstandort COLONEUM in Köln entsteht eine neue Entertainment-Destination: Die Explorado Group und die MMC Studios bündeln ihre Kompetenzen, um immersive Ausstellungen, Großevents und Erlebnisformate auf bis zu 4.000 Quadratmetern zu realisieren. Die Eröffnung der neuen Besucherattraktion ist für Mai 2026 geplant und soll den Kultur- und Tourismusstandort Köln weiter stärken.

Köln – Zwei Visionäre, eine Mission: Entertainment neu erfinden. Die Explorado Group GmbH, Pioniere für unvergessliche Blockbuster-Ausstellungen und Erlebniswelten, und die legendären MMC Studios Köln bündeln ihre Kräfte in einer strategischen Partnerschaft. Aus dieser Allianz entsteht im Herzen des Medienstandorts COLONEUM in Köln-Ossendorf eine neue, spektakuläre Destination für Entertainment-Fans in Deutschland. Die Eröffnung ist im Mai 2026 geplant.

Eine Initiative für den Wirtschaftsstandort Köln

Die Idee für diese zukunftsweisende Zusammenarbeit entstand an einem besonderen Abend: Bei der Wirtschaftsnacht Rheinland des Kölner Stadtanzeigers im COLONEUM lernten sich die MMC-Geschäftsführung und der Kölner Oberbürgermeister Torsten Burmester kennen. Im Gespräch wurde deutlich, dass die MMC den Bereich der Studioführungen sowie das B2C-Geschäft deutlich ausbauen wird.

Burmester erkannte das Potenzial dieser Vision für die Kultur und den Tourismus der Stadt Köln und schlug die Brücke zu Andreas Waschk, dem CEO der Explorado Group GmbH. Damit ebnete er den Weg für die jetzt besiegelte Kooperation.

Oberbürgermeister Torsten Burmester unterstützt das Projekt ausdrücklich: „Köln ist nicht nur Medienhauptstadt, sondern Magnet für innovative Ausstellungskonzepte. Durch die Ausbaupläne der MMC im B2C-Bereich wächst etwas zusammen, das perfekt zu unserer Stadt passt. Hier entsteht ein echtes Highlight für Kölnerinnen und Kölner sowie Gäste aus aller Welt“, sagt Oberbürgermeister Torsten Burmester.

Raum für Visionen und einzigartige Erlebnisse

In einem Fernsehstudio, in dem das Brandenburger Tor von der Höhe her hineinpassen würde, ist ein Veranstaltungsort geplant, der neue Maßstäbe setzen wird. Die neue Fläche soll in mehreren Phasen im Studio 52 entstehen und kann bei Bedarf in der Zukunft durch den Zusammenschluss mit dem Nachbarstudio 53 auf bis zu ca. 4.000 Quadratmeter Raum für immersive Erlebnisse, Blockbuster-Ausstellungen und Groß-Events erweitert werden. Durch eine modulare Aufteilung wird es möglich sein, in dieser Halle verschiedene Produktionen und Ausstellungen gleichzeitig zu beherbergen, ohne dass diese sich gegenseitig stören.

Seit mehr als 25 Jahren haben im Studio 52 Fernsehformate und internationale Kinofilme ihr Zuhause. So zum Beispiel „Masked Singer“, „Germanys Next Topmodel“ und die aktuellen Kinofilme „Mein Freund Barry“ und „der Medicus“. Um für Besucher auch abseits von Kino und Fernsehen ein großartiges Erlebnis zu schaffen, braucht es ein solches „perfect Match“ für Köln.

Die langfristig angelegte Partnerschaft bündelt die Kernkompetenzen beider Unternehmen: Die Explorado Group GmbH bringt ihre langjährige Expertise in der Konzeption und Durchführung von besucherstarken Erlebnis- und Entertainment-Formaten und markengebundenen Experiences ein. Die MMC Studios stellen ihre erstklassige Infrastruktur, ihr technisches Know-how und ihre umfassende Erfahrung als einer der führenden Produktionsstandorte Europas zur Verfügung.

Andreas Waschk, Geschäftsführer der Explorado Group GmbH, blickt voller Vorfreude auf die Umsetzung: „Für uns ist diese Kooperation nicht nur ein Herzensprojekt, sondern auch der nächste konsequente Schritt in der Unternehmensentwicklung. Die enge Zusammenarbeit mit dem Team der Magic Media Company gibt uns einen Partner an die Seite, dessen kreative Energie, langjährige Expertise und professionelle Infrastruktur der Schlüssel zu wirklich einzigartigen Erlebnissen ist.“

„Diese Partnerschaft ist ein Meilenstein für das COLONEUM “, ergänzt Nicolas Roden, Geschäftsführer MMC Studios Köln GmbH. „Wir freuen uns, die Faszination von Film und Fernsehen sowie immersiven Welten direkt und hautnah in unseren Studios erlebbar zu machen. Wir sind stolz, unsere langjährige Expertise in dieses Projekt einzubringen, um gemeinsam mit der Explorado Group Besuchererlebnisse von höchster Qualität zu realisieren.“

Über die Explorado Group GmbH

Die Explorado Group GmbH ist eines der führenden Unternehmen in Europa für den Betrieb von Besucherattraktionen sowie das Management und Touring internationaler Blockbuster- und Erlebnis-Ausstellungen. Als strategischer Premium-Partner in Europa unterstützt das Unternehmen Lizenzgeber, Venues und Produzenten dabei, Ausstellungskonzepte – von mittelgroßen Formaten bis hin zu globalen Blockbustern – erfolgreich zu realisieren und zu betreiben. Die Explorado Group GmbH entwickelt und tourt zudem eigene markengebundene Erlebnis-Formate. Mit fast 30 Jahren Erfahrung und zahlreichen Referenzprojekten bietet die Explorado Group ein breites Angebot an Produkten für Wanderausstellungen und umfangreiche Services rund um Besucherattraktionen. Dazu gehören die Entwicklung und der Betrieb verschiedener Attraktionen, Veranstaltungen und Standorte wie das ODYSSEUM in Köln. Die Explorado Group hat dort bereits erfolgreich verschiedene Blockbuster-Ausstellungen realisiert, darunter „Harry Potter™: The Exhibition“, „Star Wars™ Identities – The Exhibition“, „Ice Age: Dem Mammut auf der Spur“, „Jurassic World: The Exhibition“ als Deutschlandpremieren sowie die Weltpremiere von „Harry Potter: Visions of Magic“ sowie „Marvel: Die Ausstellung – Universe of Super Heroes“. Die Ausstellungen „Game of Thrones: The Touring Exhibition“ und „Das Schlumpf Abenteuer“ wurden in Oberhausen präsentiert. Zur Unternehmensgruppe gehört außerdem die EDUTAIN AG, die mit Leuchtturm-Projekten wie der DinoXperience in Königswinter und dem EXPLORADOM in Köln unter der Erlebnismarke EXPLORADO innovative Orte schafft, an denen Bildung, Freizeit und Abenteuer Hand in Hand gehen. Weitere Informationen über die Explorado Group unter www.explorado-group.com.

Über die Magic Media Company

Die Magic Media Company hält im COLONEUM Deutschlands führenden Produktionsstandort für Film und Fernsehen. Als Full-Service-Dienstleister für Fernseh-Shows, Serien und Kinospielfilme bietet das MMC-Team alle technischen Voraussetzungen und eine Infrastruktur auf höchstem Standard. Modernste Studios, eine umfassende Postproduktion inklusive 4K Grading Suite sowie UHD- und HDR-Produktionstechnik machen die MMC Studios zu einem der modernsten und vielseitigsten Studiostandorte Europas. www.COLONEUM.de

