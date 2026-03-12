Hilton Mauritius Resort & Spa: Exklusive PEP-Raten für unvergessliche Urlaubsmomente, auch für Familien

Das 5-Sterne-Hotel Hilton Mauritius Resort & Spa präsentiert sich nach seiner Neugestaltung moderner und stilvoller, denn je und bietet Reiseprofis auch im Jahr 2026 wieder attraktive PEP-Raten für zahlreiche Aufenthaltszeiträume. Eine perfekte Gelegenheit, die Modernisierungen selbst zu erleben und den Hilton-Service in traumhafter Lage am Flic en Flac-Strand von Mauritius persönlich kennenzulernen.

Stilvolle Zimmer und Suiten verbinden modernen Komfort mit mauritischer Eleganz und schaffen ein entspanntes, hochwertiges Ambiente. Ein preisgekröntes Spa, Freizeit- und Wassersportmöglichkeiten sowie kulinarische Highlights in mehreren Restaurants und Bars sorgen für unvergessliche Urlaubsmomente. Ob Familienurlaub, Golfreise oder Auszeit zu zweit, das Resort vereint Erholung, Genuss und authentisches Mauritius-Flair auf ideale Weise.

Für Aufenthalte bis zum 30. April und vom 1. Mai bis 31. Oktober 2026 bietet das Resort spezielle, auf die verschiedenen Zimmerkategorien zugeschnittene Angebote. Die Osterzeit vom 1. bis 15. April 2026 ist von den PEP-Raten ausgenommen.

Die komfortablen Standardzimmer, darunter Twin, King und Grand Deluxe Rooms, überzeugen mit stilvollem Design und viel Platz für Paare oder Alleinreisende. Je nach Saison liegen die Preise zwischen 193 € und 239 € pro Nacht. Wer den Blick auf den Indischen Ozean bevorzugt, findet in den Beachfront Rooms und den großzügigen Beachfront Senior Suites die perfekte Wahl: lichtdurchflutete Räume, luxuriöse Details und direkter Zugang zum Strand schaffen ein besonderes Urlaubserlebnis. Die Preise beginnen hier bei 289 € und reichen bis 369 € pro Nacht.

Auch Familien und Gruppen profitieren von großzügigen Unterkunftsmöglichkeiten. Family Suites und Beachfront Family Suites bieten viel Raum, teilweise direkten Strandzugang sowie separate Wohnbereiche. Die Family Connecting Deluxe und Grand Deluxe Rooms verfügen über Verbindungstüren, ideal für Familien, die gemeinsam reisen und dennoch Privatsphäre genießen möchten. Die Preise bewegen sich je nach Saison zwischen 363 € und 591 € pro Nacht.

Mit diesen Angeboten stellt das Resort sicher, dass jeder Gast, vom Strandliebhaber über Paare bis hin zu Familien, die passende Unterkunft findet und einen rundum gelungenen Aufenthalt genießen kann.

Mit der Neugestaltung im Jahr 2024 hat das Hilton Mauritius Resort & Spa eine neue Ära eingeläutet: Alle 173 Zimmer und 20 Suiten, darunter mehrere Familiensuiten und eine Präsidentensuite, wurden modernisiert. Helle Naturtöne treffen dabei auf lokale Boho-Elemente und Kunstwerke der mauritischen Künstlerin Kim Yip Tong, wodurch ein stilvolles und gleichzeitig authentisches Inselambiente entsteht.

Auch kulinarisch setzt das Resort neue Akzente. Von Tapas und frischen Seafood-Gerichten im Coquillages Restaurant & Bar über thailändische Spezialitäten im Ginger Thai bis hin zu aromatischer indischer Küche im Kesari reicht die Vielfalt. Ergänzt wird das Angebot durch Buffets mit kreolischen Einflüssen sowie elegante Bars mit Livemusik.

Im Spa-Bereich erwarten Gäste ein neuer Infinity Pool, Signature-Treatments auf Basis mauritischer Traditionen und ein erweitertes Wellnessangebot. Familien profitieren von speziellen Suiten, einem Kinderpool und Kids Club, während Sportbegeisterte Wassersport, Tennis oder Golf genießen können. So verbindet das neugestaltete Hilton Mauritius Resort & Spa authentisches Inselflair mit modernem Luxus und schafft den perfekten Rahmen für unvergessliche Urlaubserlebnisse am Flic-en-Flac-Strand.