Arealcontrol launcht neue Version ihrer ArealPilot 360° App

Die Arealcontrol GmbH präsentiert im Rahmen der Messe „Flotte – Der Branchentreff“ in Düsseldorf eine neue Version der ArealPilot 360° App, die ab sofort im Google PlayStore erhältlich ist. Die App wurde speziell entwickelt, um die Arbeitsabläufe in den Bereichen Transport, Logistik, Dienstleistungen sowie technische Außendienste mit wechselnden Einsatzorten zu vereinfachen. Eine KI-gestützte Tourenplanung wird aus dem Backend geliefert. Eine Integration in ERP-, CRM- und Transport-Management-Systeme rundet die Lösung ab. Arealcontrol stellt aus in Halle 6 am Stand E03. Die Messe findet zeitgleich zur LogiMAT (19. Bis 21. März) statt.