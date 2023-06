Als Quereinsteiger Karriere in der IT machen

YouGrow Academy: In nur 12 Wochen zum Agile Java Developer (Foundation) mit anschließender Vertiefung der Kenntnisse und vielfältigen Karrieremöglichkeiten bei attraktiven Unternehmen

Eschborn, 20. Juni 2023 – IT-Fachkräfte sind gesucht. Die YouGrow Academy des Personaldienstleisters Tempo-Team ebnet Quereinsteigern den Weg und eröffnet Karrierechancen. In einer komprimierten Ausbildung werden die Absolventen fit für den Job als Softwareentwickler oder IT-Consultant. Anschließend vertiefen sie ihre Kenntnisse bei attraktiven Arbeitgebern.

Das Jobangebot im Digitalbereich ist riesig. Besonders gesucht sind Softwareentwickler und Programmierer. Für Quereinsteiger, die eine IT-Karriere planen, bietet die YouGrow Academy ein passendes Ausbildungsangebot an. Gemeinsam mit namhaften Partner-Unternehmen macht sie seit 2019 Talente fit für den Job als Softwareentwickler oder IT-Consultant.

„YouGrow bietet eine komprimierte Ausbildung zum Java Full Stack Developer. Gleichzeitig erwerben unsere Absolventen den Scrum Master sowie wichtige Softskills für eine erfolgreiche IT-Karriere“, bringt es Michelle Sobotzik auf den Punkt. Als Projektmanagerin bei YouGrow verantwortet sie neben der Kundenbetreuung auch die Betreuung der Teilnehmer während der Bootcamp-Phasen.

Im Rahmen der YouGrow IT-Ausbildung absolvieren diese zuerst ein praxisnahes 12-wöchiges Bootcamp. Die kleinen Lerngruppen werden von erfahrenen Softwareentwicklern angeleitet. Am Abschluss steht der Erwerb von gleich zwei Zertifikaten: des „Agile Java Developer (Foundation)“ und des „Scrum Master“. Überdies werden wichtige Softskills vermittelt. Ihre Kommunikationsfähigkeiten trainieren die Teilnehmer in Gesprächssimulationen, bei der Vorbereitung von Präsentation für Kunden und Arbeitgeber oder im Elevator Pitch.

„Neben den fachlichen Qualifikationen legen unsere Unternehmen gerade hierauf sehr großen Wert. Empathie und Kommunikationsfähigkeiten sind wichtige Voraussetzungen, um später im Beruf erfolgreich arbeiten zu können. Gerade in der IT sind diese jedoch nicht selbstverständlich“, erklärt Michelle Sobotzik. „Unsere Teilnehmer werden auch hierin in einem eigenen Lernmodul geschult.“

In entsprechend vielfältigen Jobs arbeiten die Absolventen der YouGrow Academy anschließend, zum Beispiel als Full-Stack-Entwickler und PHP-Programmierer, Projektleiter, Scrum Master oder IT-Berater.

https://www.tempo-team.de/tempo-team-news/als-quereinsteiger-karriere-in-der-it-machen.html

https://www.yougrow-group.de/de/

Tempo-Team Personaldienstleistungen steht für über 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Personalberatung, Personalvermittlung und Zeitarbeit.

Ergänzt wird dieses Angebot durch vielfältige Services zum Personalwesen wie Outsourcing und Master Vendor, EU-Rekrutierung, digitale Zeiterfassung oder die mit dem VBG Next Präventionspreis ausgezeichnete App work4safety für Arbeitssicherheit und Gefährdungsbeurteilung.

In rund 45 Niederlassungen und zahlreichen Inhouse-Offices in ganz Deutschland bietet der Personaldienstleister mit Stammsitz in Eschborn bei Frankfurt eine optimale und ortsnahe Betreuung von Arbeitnehmern und Kunden.

Tempo-Team ist anders. Immer mit Spaß bei der Sache: schnell, unkompliziert, direkt. Das drückt sich sowohl in einer unkonventionellen Bewerberansprache als auch in der direkten und persönlichen Kundenbetreuung aus. Wegweisend sind die vier starken Unternehmenswerte: „Gemeinsam wachsen“, „Freude bei der Arbeit“, „Eine Sache der Fairness“ und „Es geht nur gemeinsam“.

Tempo-Team Personaldienstleistungen ist im Jahr 2011 aus der 1979 gegründeten Team BS Betriebs-Service GmbH hervorgegangen. Heute ist Tempo-Team ein Teil der Randstad Unternehmensgruppe. Bewerber und Unternehmen profitieren daher auch von der agilen Zusammenarbeit mit Randstad sowie den starken Konzernmarken Monster und GULP.

