Mit Yoga gegen Stress – ist das möglich?

Der Internationale Tag des Yoga am 21. Juni lädt uns dazu ein, Yoga zu praktizieren und dabei gleichzeitig Stress abzubauen

Kobra, Krieger oder der herabschauende Hund: Diese Namen sind vielen Menschen von den entsprechenden Yoga-Übungen bekannt. Weniger bekannt ist jedoch die Tatsache, dass mit dieser Methode auch Stress abgebaut und sogar Stressprävention betrieben werden kann!

Yoga – was die Methode alles so kann

Die meisten Menschen, die Yoga praktizieren, versprechen sich davon eine verbesserte Beweglichkeit, weniger Rückenschmerzen und eine Prophylaxe gegen Rückenleiden und Bandscheibenvorfälle. Und tatsächlich wirkt Yoga auf vielfältige Weise auf unseren Körper. Doch neben den Bewegungsübungen, die sich wohltuend und stärkend auf Rücken, Muskeln, Sehnen und Bänder auswirken, hilft Yoga auch beim Stressabbau und ist sogar zur Stressprävention geeignet! Diese Wirkungen entstehen durch das Zusammenspiel der speziellen Bewegungsmuster mit Atemtechniken, Meditationen und Achtsamkeitsübungen. Denn tatsächlich besteht Yoga aus sehr viel mehr als nur den bekannten Asanas, die in unserer westlichen Welt in den Vordergrund gerückt sind.

Dass Yoga tatsächlich gegen Stress hilft, ist mittlerweile sogar vielfach wissenschaftlich untersucht und auch erwiesen worden. Deswegen werden diese Kurse nicht nur von den Krankenkassen bezuschusst, sondern sind auch als Bildungsurlaube anerkannt.

Am Internationalen Tag des Yoga diese Methode für sich entdecken

Der Internationale Tag des Yoga am 21. Juni lädt uns dazu ein, diese alte, asiatische Methode in ihrer Vollständigkeit zu entdecken und vielleicht sogar zu erfahren.

Dazu gibt es viele verschiedene Möglichkeiten: Sie können sich beispielsweise über Yoga und seine Wirkungen informieren, wie beispielsweise mittels dieses Blogbeitrags: Yoga: Erkenntnisse aus der Wissenschaft oder Warum Yoga uns so gut tut! .

Sie können sich natürlich auch einfach eine Yoga-Matte schnappen und gleich loslegen. Mittlerweile gibt es viele gute Bücher, DVDs oder auch YouTube-Videos, in denen Sie Anleitungen finden. Oder Sie buchen einen Online-Yoga-Kurs.

Natürlich können Sie diesen Tag auch als Inspiration dazu nehmen, endlich den Ihnen zustehenden Bildungsurlaub für dieses Jahr zu beantragen und dazu einen entsprechenden Kurs zu buchen. Ein passendes Präsenz-Seminar finden Sie beispielsweise auf unserer Seminar-Seite: Yoga – Stressbewältigung in Beruf und Alltag .

Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Internationalen Tag des Yoga!

