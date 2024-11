allcop ist Great Place To Work® zertifiziert

Bekenntnis zu Teamgeist und Transparenz: allcop mit Great Place To Work® Zertifizierung ausgezeichnet Lindenberg im Allgäu, 26.11.2024

Claudia Erne von GPTW hat in einer Präsentation an das gesamte allcop Team die Ergebnisse der Umfrage, die von Juni bis Juli 2024 lief, zur Messung unserer Arbeitgeberattraktivität vorgestellt. Mit einer Zustimmung von 73% im Trust Index© übertrifft allcop den Bundesdurchschnitt von 1.457 Unternehmen um 10%. Besonders hervorzuheben ist der Fragenkomplex zum Thema Teamgeist, der mit 84% die beste Bewertung erhielt.

Fairness und ein wertschätzendes Miteinander stehen im Mittelpunkt der allcop-Unternehmenskultur. So zeigen 96% der Befragten, dass Fairness unabhängig von sexueller Orientierung gelebt wird. Auch die Fairness unabhängig von Herkunft und Geschlecht wurde positiv bewertet. Darüber hinaus fühlen sich neue Mitarbeitende willkommen (86%). 95% stimmen zu, dass besondere Ereignisse im Unternehmen gefeiert werden.

Das Arbeitgeberimage wird von allcop Mitarbeitenden als familiär, offen, fair und zukunftsorientiert beschrieben. Wie bereits in den Vorjahren gilt der Teamgeist auch in diesem Jahr weiterhin als Kulturtreiber. Die Teilnehmenden der Befragung spüren eine ausgeprägte Gerechtigkeit im Umgang miteinander, was zu einem starken WIR-Gefühl im Unternehmen beiträgt.

CEO Monika Sommerfeld erläutert: „Die GPTW-Zertifizierung ist für uns kein Trophäenmoment, die Umfrageergebnisse helfen bei unserer langfristigen Kulturstrategie. Denn die Firmenkultur gestalten alle im Unternehmen gemeinsam – da zählt jedes Teammitglied. Wenn wir zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen, können wir echt was bewegen!“ Um diese Strategie weiter zu festigen, sind Workshops zur Bearbeitung der Umfrageergebnisse geplant.

allcop setzt sich mit Herz und Verlässlichkeit dafür ein, ein Unternehmen zu sein, auf das sich Mitarbeitende, Handelspartner und Kunden immer verlassen können.

Die 1959 gegründete allcop GmbH & Co. KG mit Sitz in Lindenberg zählt mit ihren knapp 200 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern im Fotobereich in Europa. Die Geschäftstätigkeit des inhabergeführten Mittelständlers beinhaltet die klassischen Aufgaben eines Fotolabors sowie On-Demand-Produktion, White Label Produktion, Mass Customization, sowie Software-Integration und Dienstleistungen im Bereich Schul- und Kinderfotografie.

