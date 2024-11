Jedox erreicht Spitzenplatzierung im Gartner Magic Quadrant für Finanzplanungssoftware

Freiburg – Boston – London – Dubai – Singapur – Sydney – 18. November 2024 – Jedox, die weltweit anpassungsfähigste Plattform für Unternehmensplanung und Performance Management, hat im Gartner Magic Quadrant für Finanzplanungssoftware eine Spitzenplatzierung erreicht. Jedox wurde vom unabhängigen Analystenhaus Gartner für die „Vollständigkeit der Vision“ (Completeness of Vision) und „Umsetzungskompetenz“ (Ability to Execute) ausgezeichnet.

Die Jedox-Lösungen, entwickelt mit der JedoxAI-Technologie für globale Finanzführungskräfte, bieten schnelleren Zugang zu präzisen Informationen, sodass Unternehmen effizient arbeiten und neue Umsatzmöglichkeiten entdecken können. Die Plattform verbindet operative und finanzielle Echtzeit-Daten durch Hyperautomatisierung, um automatisch eine Kopie, einen „digitalen Zwilling“ eines Unternehmens zu erstellen. So können Führungskräfte jedes Szenario modellieren, effektiv planen, budgetieren und Forecasting betreiben und so fundierte Entscheidungen treffen.

Bereits in den letzten fünf Jahren, bevor KI zum Mainstream wurde, nutzten CFOs die AIssisted Planungs-Assistenten von Jedox, um die zukünftige Nachfrage zu verstehen und Kundenabwanderungen durch KI-gestütztes Forecasting vorherzusagen. Heute ist JedoxAI ein digitaler Geschäftspartner für Finanzführungskräfte, der komplexe Finanzinformationen zusammenfasst und durch GenAI und die Fähigkeit zur natürlichen Sprachverarbeitung das Ad-hoc-Reporting innerhalb der Jedox-Plattform erleichtert. Anwendungsfälle umfassen den Einsatz von GenAI zur Erstellung von Management-Kommentaren zur prognostizierten Unternehmensleistung oder zur Zusammenfassung langfristiger Pläne basierend auf den wichtigsten Leistungsfaktoren.

„Wir freuen uns sehr, als Leader im Gartner Magic Quadrant für Finanzplanungssoftware ausgezeichnet zu werden,“ sagte Florian Winterstein, CEO von Jedox. „Wir sind der Meinung, dass dies das Vertrauen widerspiegelt, das unsere 2.800 Kunden und unser globales Partnernetzwerk in Jedox setzen. Mit unseren KI-gestützten Lösungen für Planung, Budgetierung, Forecasting und Analysen beschleunigen Unternehmen ihre digitale Transformation von isolierten Prozessen hin zu einer kollaborativen, integrierten Geschäftsplanung, übertreffen ihre Ziele und erzielen einen höheren Geschäftswert.“

Da die meisten Menschen Microsoft Excel verstehen, fällt es ihnen leicht, die Jedox-Plattform mit ihrem Drag-and-Drop-Management-Reporting und ihren Dashboards rasch zu beherrschen. Dies vereinfacht die Akzeptanz und das Change Management innerhalb der Finanzabteilung und ermöglicht eine bessere und schnellere Transformation, die mit den Arbeitsweisen der Anwender übereinstimmt. Das Erfassen von Ad-hoc-Erkenntnissen innerhalb von Dashboards sowie in formatierten Finanz- und Tabellenansichten von Budgets, Prognosen und Plänen ermöglicht es Unternehmen, ihre Treiber zu verstehen und ein effektives Performance-Management zu fokussieren.

„Unsere Abteilungen für Forschung & Entwicklung, Engineering und Produktentwicklung planen, noch mehr unternehmensreife Anwendungen für Predictive Analytics und Gen AI im Finanzbereich bereitzustellen,“ sagte Dr. Rolf Gegenmantel, Chief Product Officer von Jedox. „Wir haben den Markt durch eine weltweite Serie von Jedox Elevate Roadshows und Gesprächsrunden mit Kunden genau beobachtet. Auf dieser Grundlage des aktiven Zuhörens wurde unsere Roadmap so gestaltet, dass wir mehr vorgefertigte funktionale Vorlagen für Anwendungsfälle erstellen, die wir Best Practice Accelerator nennen. Wir möchten, dass unsere Kunden ihre Zusammenarbeit intensivieren, damit sie ein tieferes Verständnis für die Verbindungen zwischen Finanz- und operativer Planung sowie Performance Management erlangen, um autonome Finanzprozesse und gesteigerte Wertschöpfung weiter zu unterstützen.“

Das Jahr 2024 wird für Jedox mit einem Rekordumsatz enden sowie mit hoher Kundenzufriedenheit und branchenführenden Kundenbindungsraten sowie globalem Kundenwachstum in verschiedenen Branchen auf sechs Kontinenten, darunter Tony“s Chocolonely, Li&Fung, Schaeffler, Saudi Aramco, Deutsche Telekom, Henkell & Freixenet und Sandvik.

GARTNER is a registered trademark and service mark and MAGIC QUADRANT is a registered trademark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and are used herein with permission. All rights reserved.

Gartner, „Magic Quadrant for Financial Planning Software,“ Regina Crowder, Matthew Mowrey, Vaughan D Archer, Farrah Watson, 18. November 2024

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner“s research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Über Jedox

Jedox ist die weltweit anpassungsfähigste Plattform für Unternehmensplanung und Performance Management und ermöglicht es, Geschäftspläne zu erstellen, mit denen Unternehmen ihre bisherigen Erwartungen übertreffen. Mehr als 2.800 Unternehmen in 140 Ländern vertrauen auf Jedox, um beliebige Szenarien zu modellieren, Daten aus unterschiedlichsten Quellen zu integrieren und Planung unternehmensweit sowie systemübergreifend zu vereinfachen. Jedox schafft ein Umfeld, in dem Teams besser zusammenarbeiten, schneller auf Veränderungen reagieren, fundiertere Entscheidungen treffen und bislang unerkannte Chancen realisieren.

Jedox ist die weltweit anpassungsfähigste Planungs- und Performance-Management-Plattform, die Unternehmen in die Lage versetzt, Pläne zu erstellen, die die Erwartungen übertreffen. Über 2.800 Unternehmen in 140 Ländern vertrauen auf Jedox, um jedes Szenario zu modellieren, Daten aus jeder Quelle zu integrieren und organisationsübergreifende Pläne über alle Geschäftssysteme hinweg zu vereinfachen. Jedox ermöglicht eine Kultur der Entschlossenheit und des Vertrauens, so dass Teams für Chancen planen, schnell auf Veränderungen reagieren und ungeahnte Möglichkeiten aufdecken können.

Kontakt

Jedox GmbH

Eren Koont

Bismarckallee 7a

79098 Freiburg

–

–



https://www.jedox.com/