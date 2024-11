nLighten stellt Rebranding von Euclyde zu nLighten France auf der DC World in Paris vor

Amsterdam, 26.11.2024 – nLighten, eine digitale Infrastrukturplattform und ein Vorreiter auf dem europäischen Markt für Rechenzentren, freut sich, das Rebranding von Euclyde in nLighten France, nach der Übernahme der Euclyde-Rechenzentren im Jahr 2023, bekannt zu geben. Das Rebranding wird offiziell auf dem DC World Event am 27. und 28. November in Paris vorgestellt, einem Treffen von Führungskräften aus der Rechenzentrumsbranche und dem Bereich der digitalen Infrastruktur.

Mit dem Rebranding setzt nLighten seine Strategie fort, seine Marke auf der europäischen Plattform weiter auszubauen, um die Sichtbarkeit seiner Angebote zu erhöhen und seinen Kunden neue Möglichkeiten und Dienstleistungen zu bieten. In der Praxis werden die Kunden weiterhin den gewohnten lokalen Support von ihren vertrauten Ansprechpartnern erhalten. Das französische Team bleibt eng in die Betreuung und Umsetzung der Kundenprojekte eingebunden.

Neben den Edge-Rechenzentren in Sophia-Antipolis, Paris, Lyon, Besancon und Straßburg werden Kunden von nLighten France nun auch die Möglichkeit haben, über die Edge-Rechenzentren der Gruppe in Deutschland, Spanien, Großbritannien, den Niederlanden, Belgien und der Schweiz europaweit zu expandieren.

„Wir freuen uns, die Marke nLighten nach Frankreich zu bringen und sie unseren Euclyde-Kunden vorzustellen“, sagt Harro Beusker, CEO von nLighten. „Damit unterstreichen wir unser Engagement, eine hochmoderne digitale Infrastruktur mit lokalem Fokus in Frankreich anzubieten. Das Rebranding steht im Einklang mit unserer Vision, unseren Kunden die besten digitalen Lösungen näher zu bringen und die Stärke unserer europäischen Edge-Rechenzentren zu nutzen, um die wachsende Nachfrage zu decken.“

Anwar Saliba, Geschäftsführer von nLighten France, erklärt: „Unsere Servicequalität, Expertise und Präsenz in ganz Frankreich sind Schlüsselfaktoren, die uns zu einem bedeutenden Akteur auf dem Markt gemacht haben. Unter der Marke nLighten France werden wir weiterhin auf diesen Stärken aufbauen und erstklassige Hosting-Lösungen anbieten, die die digitale Transformation unserer Kunden unterstützen.“

Weitere Schritte beim Rebranding und der Integration

Nach der Einführung der Marke von nLighten France wird die weitere Integration es den Kunden ermöglichen, vom wachsenden Ökosystem nachhaltiger und vernetzter digitaler Infrastrukturen zu profitieren. Das neue Branding spiegelt das Engagement von nLighten für regionale Edge-Rechenzentren wider, niedrige Latenzen, hohe Vernetzung und nachhaltige Lösungen zu bieten, die auf die Anforderungen des französischen Marktes zugeschnitten sind, einschließlich Entwicklungen wie KI.

Das DC World Event bietet die ideale Plattform, um das nächste Kapitel in der Wachstumsgeschichte von nLighten vorzustellen. Dieses Rebranding symbolisiert eine kontinuierliche Investition in Frankreich und ein gemeinsames Engagement für Innovationen im Bereich der digitalen Infrastruktur.

Weitere Informationen erhalten Sie am Stand M32 von nLighten in Halle 7.1 auf der DC World oder unter https://www.nlighten.eu/de/

nLighten ist eine digitale Infrastrukturplattform, die innovative Edge-Rechenzentren in den wichtigsten europäischen Wirtschaftszentren entwickelt und betreibt. Die strategisch verteilten Rechenzentren bieten Unternehmen, privaten Nutzern und mobil tätigen Arbeitnehmern einen erstklassigen Netzwerkzugang. nLighten arbeitet daran, eine europaweite Präsenz in allen größeren Städten und kleineren Wirtschaftszentren aufzubauen.

Die Edge-Rechenzentren von nLighten sind close, coupled, connected: Durch die Nähe zu Kunden und Nutzern stellt nLighten niedrige Latenzzeiten und hohe Verfügbarkeit für Unternehmen, mobile Arbeitskräfte und private Nutzer sicher. Mit einem starken Engagement für Nachhaltigkeit werden die Rechenzentren von nLighten mit der lokalen Gemeinschaft verbunden, um so zur Netzstabilität beizutragen und die Umweltbelastung zu minimieren. Durch die Anbindung an ein umfangreiches Netzwerk von Netzbetreibern und Dienstanbietern ermöglicht nLighten eine nahtlose Echtzeit-Datenkonnektivität in ganz Europa.

Gegründet im Jahr 2021 von einem Kernteam mit langjähriger Erfahrung und einem breiten Fachwissen in der Rechenzentrumsbranche und unterstützt durch I Squared Capital, einem führenden globalen Infrastrukturinvestor, setzt nLighten neue Maßstäbe für die digitale Infrastruktur in Europa.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.nlighten.eu

Bildquelle: nLighten