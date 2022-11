abtis gehört zur weltweiten Top 10 für Microsoft Security

Sicherheitsspezialist aus Baden-Württemberg erhält als neuntes Unternehmen weltweit die Zertifizierung zum Microsoft Verified MXDR Solution Partner. Damit werden besonders geprüfte Services für den gesamten Microsoft Security Stack ausgezeichnet.

Pforzheim, 30.11.2022 – abtis, der leidenschaftliche IT-Experte für den Mittelstand, freut sich über die besondere Auszeichnung zum Microsoft Verified MXDR Solution Partner, die das Unternehmen als neuntes Unternehmen weltweit erreichen konnte. Der abtis Managed Security Service ist ab sofort eine von Microsoft verifizierte MXDR-Lösung. Damit profitieren die Kunden von abtis von einer besonders umfassenden und von Microsoft zertifizierten Serviceabdeckung, die den gesamten Microsoft Security Stack umfasst.

MXDR steht für Managed Extended Detection and Response und ist die fortschrittlichste Erkennung und Abwehr von Cyber-Bedrohungen, die derzeit verfügbar ist. Als neueste Generation von Sicherheitsstrategien kombiniert sie menschliche und maschinelle Analysen und bietet fundierte Überwachung und Erkennung sowie schnelle Schadensanalysen und -begrenzung durch ausgewiesene Experten rund um die Uhr.

Bei der detaillierten Prüfung des abtis Managed Security Service durch Microsoft konnte abtis die Experten von Microsoft vollständig überzeugen – sowohl in allen technischen Anforderungen als auch bei der Qualifikation der Mitarbeitenden. Eine wichtige Anforderung war ein leistungsstarkes Cyber Defence Operation Center (CDOC), in dem wie auf einer Kommandobrücke die Sicherheits-Lösungen von marktführenden Anbietern integriert und orchestriert werden.

Das abtis CDOC setzt neue Maßstäbe in den Security Operations mit klarem Fokus auf proaktive Risikoidentifikation, der Erkennung von Sicherheitsvorfällen und den entsprechenden Gegenmaßnahmen. Ausgewiesene Spezialisten für Cyber Security & Defence nutzen die fortschrittlichsten, cloudbasierten Technologien mit hohem Maß an Automatisierung, Verhaltensanalyse und -vorhersage zum Monitoring der IT-Umgebungen der Kunden, der aktuellen Bedrohungslage sowie von neuen Trends im Cybercrime. Der stetig von abtis weiterentwickelte Service bietet damit ein Sicherheitsniveau, das intern im Mittelstand weder kostenseitig noch personell sinnvoll abzubilden wäre.

Diese Auszeichnung baut auf die Mitgliedschaft der abtis in der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) auf. „Die Microsoft Intelligent Security Association setzt sich aus einigen der zuverlässigsten und vertrauenswürdigsten Sicherheitsunternehmen weltweit zusammen“, so Maria Thomson, Microsoft Intelligent Security Association Lead. „Unsere Mitglieder teilen das Engagement von Microsoft für die Zusammenarbeit innerhalb der Cybersicherheits-Community, um die Fähigkeit unserer Kunden zu verbessern, Sicherheitsbedrohungen schneller vorherzusagen, zu erkennen und darauf zu reagieren. Wir freuen uns sehr, die MXDR-Lösung von abtis im MISA-Portfolio begrüßen zu dürfen.“

„Als Teil der MISA gehören wir bereits zu den führenden und vertrauensvollsten Anbietern für IT-Sicherheit weltweit. Mit der Auszeichnung unseres abtis Managed Security Services durch die Experten des Microsoft Security Engineering hat das abtis Team seine eigenen Maßstäbe erneut übertroffen. Unseren Kunden bestätigt diese Zertifizierung abermals, dass sie den bestmöglichen Schutz in einem mittelstandstauglichen Service-Modell erhalten“, sagt Thorsten Weimann, Geschäftsführer der abtis.

Der IT-Dienstleister abtis führt den Mittelstand mit strategischer Beratung, effizienten Projekten und maßgeschneiderten Managed Services sicher in die digitale Zukunft. Das Unternehmen verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Planung und dem Betrieb von Microsoft Infrastrukturen und betreut bereits mehr als 100.000 Anwender der Cloud-Plattformen Microsoft 365 und Azure. Als Fokuspartner von Microsoft für den Mittelstand in Deutschland mit 5 Microsoft-Lösungspartner-Kompetenzen und 12 Microsoft Advanced Specializations für Modern Work, Security und Azure setzt abtis ein starkes Zeichen als Vorreiter in der IT-Branche.

Mit Lösungen rund um den Modern Workplace basierend auf Microsoft 365 mit Office 365, SharePoint und Teams erschließt abtis für ihre Kunden neue Level an Effizienz, Agilität und Innovation. abtis ist Spezialist für moderne IT-Sicherheit und unterstützt mit KI-basierten Produkten, praxisnaher Beratung und Managed Security bei der Umsetzung des Zero-Trust-Modells und der verlässlichen Einhaltung von Richtlinien wie BSI-Grundschutz oder DSGVO. Das abtis Security Operations Center bietet Security und Schutz auf höchstem Niveau. Die Microsoft Azure Cloud Services, hybride Konzepte, Cloud Computing, Cloud Migration und Managed Services bilden die Basis für das Modern Datacenter, mit dem abtis-Kunden echten Mehrwert generieren. Im Digital Consulting ist abtis Sparringspartner für neue Prozesse und Geschäftsmodelle im Mittelstand und bringt im Customizing und der individuellen Entwicklung von Anwendungssoftware ihr gesamtes Technologie- und Service-Know-how aus Hunderten von Projekten ein.

Durch intensive Partnerschaften mit den jeweiligen Markt- oder Technologieführern wie Microsoft, DELL EMC, Huawei, Barracuda, Deep Instinct, Veeam, Pentera u.a. hat abtis Einblick in die zukünftigen Produktstrategien und kann ihre Kunden zukunftssicher beraten.

140 technikbegeisterte Mitarbeitende beraten und unterstützen von den Standorten Pforzheim (Headquarters), Berlin, Freiburg, Göppingen und Stuttgart aus bei der Digitalisierung. Zu den Kunden von abtis gehören v.a. mittelständische Unternehmen wie beispielweise Adolf Föhl, Enders, Felss, Janus Engineering, Loy & Hutz, Premium Cosmetics, testo und Wackler, die Bundesliga-Vereine FC Freiburg und FC Heidenheim sowie Unternehmen der kritischen Infrastruktur wie die Stadtwerke Pforzheim.

