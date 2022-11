Pecunia Cash Center Software: Sparkassen können Versorgungsprozess von Geldautomaten optimieren

Leipzig, 30.11.2022. Etliche Sparkassen setzen bei ihrem Bargeldmanagement schon seit mehreren Jahren auf digitale Lösungen. So wickeln die Institute unter anderem den Münzentsorgungsprozess über die Pecunia Cash Center Software von ALVARA | Digital Solutions ab – und profitieren dadurch von einem Effizienzgewinn. Denn die maschinelle Zählung von Münz-Safebags erfolgt ohne Medienbrüche über die Software und Mitarbeitende müssen Buchungsdaten nicht mehr händisch erstellen. Pecunia hält aber noch weit mehr Möglichkeiten bereit. So kann zum Beispiel mit der Cash Center Software zusätzlich der Versorgungsprozess von Geldautomaten optimiert werden. Diese Möglichkeiten der Software-Lösung sind aktuell im Kontext der bei vielen Instituten stattfindenden Prüfung des Insourcings der Geldbearbeitung besonders interessant.

Für die Finanzinstitute sind im Rahmen der Versorgungsprozesse von Geldautomaten vor allem die Aspekte Auftragserfassung, Kommissionierung, Tourenplanung und Verbuchung essenziell. Mit Pecunia kein Problem: Durch die modulare Struktur und die Vielzahl an Funktionen stellt die Software ein breites Spektrum zur Verfügung. Die Umsetzung im System erfolgt also flexibel und die Anpassung an individuelle Prozesse ist jederzeit möglich.

In der Praxis bestechen vor allem zwei Vorteile von Pecunia. Zum einen gibt es Schnittstellen zu externen Systemen. So lassen sich die Aufträge ganz einfach aus dem Cash Management Comfort (CCO) importieren. Zum anderen generiert die Software automatisch Buchungsdateien für die Versorgungsaufträge. Die erstellten Informationen lassen sich anschließend in das Finanzbuchhaltungssystem OSPlus einlesen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen Buchungen also nicht mehr manuell erfassen. Auch für das beauftragte Wertdienstleistungsunternehmen hält Pecunia Mehrwerte bereit, beispielsweise durch das Bereitstellen von Tourenplänen.

Von den Benefits der Softwarelösung können Sparkassen schnell profitieren. Denn durch die Beratung und Unterstützung von ALVARA | Digital Solutions kann die Anwendung innerhalb kürzester Zeit eingeführt werden. Für Sparkassen ergeben sich daraus zeitnah effizientere, einfachere und sicherere Abläufe.

Das Potenzial ist mit der Abbildung der Versorgungsprozesse noch lange nicht ausgeschöpft. Mit den umfangreichen Funktionen von Pecunia können noch weitere Prozesse digitalisiert und optimiert werden. Dazu gehören zum Beispiel der Entsorgungsprozess der Geldautomaten oder die digitale Dokumentation aller Haftungsübergänge.

Weitere Informationen zu Pecunia: https://www.digital.alvara.eu/de/pecunia/

Weitere Informationen: www.digital.alvara.eu

Über ALVARA | Digital Solutions (eine Marke der ALVARA Holding GmbH):

ALVARA | Digital Solutions ist eine Marke der ALVARA Holding GmbH. Der Unternehmensverbund versteht sich als führender europäischer Anbieter für Track & Trace-Softwarelösungen rund um den Bargeldkreislauf und die -logistik – von der Bargeldbearbeitung über das Monitoring und die Prozessautomatisierung bis hin zum Clearing. Mit ihren maßgeschneiderten Lösungen zur Erfassung und Nachverfolgung von Zahlungsströmen ermöglicht die Unternehmensgruppe Retailern, Wertdienstleistern und Finanzinstituten ihre Bargeldmanagementabläufe zu optimieren und ihre Prozesskosten zu senken. Zu den Kunden von ALVARA | Digital Solutions zählen Unternehmen aus dem Retail‑, Wertdienstleister- und Bankensektor weltweit. www.digital.alvara.eu

