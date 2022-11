Opel Corsa C Soundanlage mit hervorragendem Klang

Hervorragender Klang im Opel Corsa C mit einem Soundsystem der Oberklasse zu erschwinglichen Preisen

Der Opel Corsa ist ein Kleinwagen, der seit Herbst 1982 vom Rüsselsheimer Autohersteller Opel hergestellt wird. Aufgrund seiner hohen Zulassungszahlen erfreut er sich in Deutschland großer Beliebtheit. Der Opel Corsa B und C sind beide mit einem 20-Watt-Soundsystem ausgestattet. Das Opel Corsa B, C Lautsprecher Einbauset High Performance ist optional für beide Opel Corsa B-Modelle und C-Modelle erhältlich. Es verfügt über bis zu 225-Watt-Lautsprecher plus zusätzliche interne Hochtöner im Heckbereich. Dies sorgt für eine außergewöhnliche Klangqualität im Auto, die Passagiere und Zuschauer beeindruckt.

Das System C1 650 von JL-Audio ist im Oberklasse-Bereich angesiedelt. Die Lautsprecher erhielten eine hohe Bewertung in Car & Hifi, einer Fachzeitschrift für Audio- und Autoliebhaber. Aufgrund ihres enormen Leistungsspektrums können diese Opel Corsa C Lautsprecher der Premiumklasse Werksradios, nachgerüstete Fremd-Stereoanlagen oder sogar Beschallungsanlagen aufnehmen. Die hohe Leistung und Effizienz führen zu einem beeindruckenden Wirkungsgrad von 91 DB. Über der Schwingspule hängt ein hochwertiger Konus aus mineralgefülltem, spritzgegossenem Polypropylen. Eine Gummisicke mit eingebautem Konus verhindert, dass die Schwingspule während des Gebrauchs vibriert. Mit dem konstruierten Conex®-Flachspinnennetz ist die Bewegung der Schwingspule präzise und frei von Ermüdung oder Brummen. Ein Drahtseil verläuft vom Kegel zur Spinne, um Brummen und Ermüdung zu beseitigen.

Der JL-Audio C1-Lautsprecher verfügt über einen echten Aluminium-Kalottenhochtöner mit klangstarker Charakteristik. Dank seines Hochtönerdesigns verfügt er über eine für seine Klasse außergewöhnliche Klarheit und Dynamik im Hochtonbereich. Die Silk-Surround-Federung und die Ferrofluid-Dämpfung in der Schwingspulenlücke sorgen für eine fantastische Höhenerweiterung und heben Off-Axis-Ansprechverhalten auf. Der C1-Lautsprecher profitiert auch von der überlegenen Stärke des Neodym-Magnetkreises.

Dieses Luxusauto-Lautsprechersystem-Upgrade für den Opel Corsa C umfasst einen JL-Audio C1 525x-Koaxiallautsprecher für den hinteren Bereich. Anstelle von reinen Breitbandlautsprechern werden im hinteren Bereich hochwertige 2-Wege-Koaxiallautsprecher verbaut, um die Klangqualität und Lautstärke zu verbessern. Ein in das System integrierter Hochtöner verbessert die klaren Höhen, die von den Passagieren gehört werden, und erhöht die Gesamtqualität der gespielten Musik.

Die Opel Corsa Autolautsprecher-Halterung im Einbauset macht den Austausch einfach. Dies liegt daran, dass die Lautsprecher über Adapter mit den vorhandenen Kabeln des Fahrzeugs verbunden werden. Diese Halterungen sind im Lieferumfang der Opel Corsa C- und B-Fahrzeuge enthalten. Installateure finden Informationen auf auto-lautsprecher.eu unter Opel Corsa C Lautsprecher austauschen Einbau Tipps. Dieser Beitrag enthält alle Details des Lautsprecher-Upgrades, wie z. B. schalldichte Materialien und selbstklebende Mattenböden. Diese Optionen finden Sie im Online-Shop, wo Kunden auch das Paket finden können.

Im Webshop können Kunden die notwendigen Werkzeuge zum Entfernen von Türverkleidungen erwerben. Dies reduziert die Notwendigkeit, eine Tür in einer Werkstatt zu öffnen. Darüber hinaus tragen Installationstipps, die Kunden im Webshop erwerben können, dazu bei, die Montagezeit für ihr Einbauset zu verkürzen.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

