Ab 2022: Master-Studienschwerpunkt Sporternährung

Die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) stellt den Studierenden des Master-Studiengangs Prävention und Gesundheitsmanagement insgesamt 16 Schwerpunkte zur Auswahl. Ein Studienschwerpunkt dreht sich um die “Sporternährung”.

In diesem Schwerpunkt aus dem Bereich der Ernährungswissenschaft erwerben die Studierenden die notwendigen Kompetenzen, um eine sportartspezifische Ernährungsberatung unter Berücksichtigung trainings- und disziplinspezifischer Anforderungen durchzuführen und die individuelle Leistung bei gleichzeitiger Gesunderhaltung des Sportlers zu optimieren.

Der Schwerpunkt setzt sich aus drei Modulen zusammen:

Sporternährung I – Energiestoffwechsel

In diesem Modul werden unter anderem physiologische und biochemische Grundlagen im Sport behandelt. Des Weiteren wird gezeigt, welchen Einfluss die Makronährstoffzusammensetzung auf die körperliche Leistungsfähigkeit hat.

Sporternährung II – Sportartspezifische Ernährung

Hier werden die Grundlagen allgemeiner Nährstoffempfehlungen sowie der Zusammenhang zwischen Ernährung und Trainingsphasen vermittelt.

Außerdem spielen die Effekte und möglichen Nebenwirkungen von Nahrungsergänzungen eine Rolle.

Sporternährung III – Spezielle Themen der Sporternährung

Im letzten Modul geht es unter anderem um die Ernährung bei Höhentraining, Sport unter extremen klimatischen Bedingungen und den Zusammenhang zwischen Ernährung und Infektanfälligkeit. Zudem wird auf das Thema physiologische/psychologische Aspekte von Essstörungen eingegangen.

Der Schwerpunkt wird ab 2022 angeboten. Studierende, die sich jetzt für den Master-Studiengang Prävention und Gesundheitsmanagement angemeldet haben, können sich ab sofort auch für den Studienschwerpunkt anmelden.

Alle Infos unter dhfpg.de/mpgm

