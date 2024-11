7links Akku-Outdoor-IP-Überwachungskamera IPC-775

Schreckt Eindringlinge ab – kabellose Überwachung mit Sirene und App

– 3-MP-Sensor für hohe 2K-Auflösung

– PIR-Bewegungssensor mit zuschaltbarer Personenerkennung

– Kostenlose App „ELESION“ für weltweiten Zugriff, Steuerung und mehr

– Nachtsicht in Farbe für beste Sicht auch bei Dunkelheit, Gegensprech-Funktion

– 5.000-mAh-Akku für bis zu 9 Monate Stand-by, wetterfestes Gehäuse: IP65

– Sirene sowie auch manuell einschaltbare weiße LEDs integriert

Die Outdoor-WLAN-IP-Überwachungskamera von 7links liefert dank 2K-Auflösung gestochen scharfe Videoaufnahmen und dokumentiert die Umgebung detailreich. Durch den automatischen Aufnahmestart bei Bewegungserkennung wird immer das Wesentliche erfasst.

Die Kamera ist mit einer intelligenten Personenerkennung ausgestattet und reagiert nur auf menschliche Bewegungen im Überwachungsbereich. Unwichtige Bewegungen wie Tiere, Autos oder Äste im Wind werden ignoriert, um Fehlalarme zu vermeiden und die Batterielebensdauer zu optimieren.

Dank integrierter weißer LEDs liefert die Kamera auch bei Dunkelheit farbige Bilder. Alternativ steht eine Infrarot-Nachtsicht zur Verfügung, die bei Bedarf kontrastreiche Schwarz-Weiß-Bilder liefert.

Zur Abschreckung von Eindringlingen ist die Kamera mit einem Sirenenalarm ausgestattet, der im Alarmfall einen 90 dB lauten Ton auslöst. Dieser schrille Alarm schreckt nicht nur Einbrecher ab, sondern macht auch die Nachbarschaft aufmerksam. Über die App kann der Alarm automatisiert ausgelöst werden, zum Beispiel bei Bewegungserkennung.

Die App bietet jederzeit und überall Zugriff auf die Kamera. Jede registrierte Bewegung wird direkt gemeldet und das Livebild kann jederzeit auf mobilen Geräten mit Android- oder iOS-

Betriebssystem abgerufen werden.

Sobald sich eine Person vor der Kamera befindet, kann über die Gegensprechfunktion kommuniziert werden. Dies ermöglicht beispielsweise Anweisungen an den Paketboten oder eine kurze Benachrichtigung der Nachbarn.

Die Kamera ist in wenigen Schritten mit Alexa und dem Google Assistant kompatibel. So kann das Livebild per Sprachbefehl auf dem Display eines Amazon Echo Show oder Google

Nest Hub angezeigt werden.

– 3-MP-Sensor für hohe 2K-Videoauflösung: 2304 x 1296 Pixel (2K 1296p) mit 15

Bildern/Sekunde

– Bildwinkel: 100° Weitwinkel

– H.264-Videokompression für hohe Bildqualität bei geringem Speicherbedarf

– PIR-Bewegungssensor für automatischen Aufnahmestart, Erfassungswinkel: 120°,

Reichweite: bis zu 8 m

– Zuschaltbare Personenerkennung: löst die Aufnahme nur aus, wenn die Kamera eine

menschliche Bewegung registriert

– Weiße LEDs für Nachtsicht in Farbe sowie LEDs für IR-Nachtsicht, Reichweite: bis zu 8 m

– Weiße LEDs auch manuell einschaltbar

– Integrierte Sirene bis 90 dB: Dauer und Lautstärke per App einstellbar, manuell und per

Automation auslösbar

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: informiert weltweit bei Bewegung vor der

Kamera per Push-Benachrichtigung und zeigt Live-Bild

– Kompatibel zu Amazon Echo Show und Google Assistant: Live-Bild-Anzeige per

Sprachbefehl

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte

gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung der Überwachungs-Kamera u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können

auf Wunsch zu einem Smart-Home-System kombiniert werden

– 2-Wege-Kommunikation dank integriertem Lautsprecher und Mikrofon

– Steckplatz für microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

– Wetterfestes Gehäuse: IP65

– Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 5.000 mAh für bis zu 6 Monate Laufzeit bei

30 Aktivierungen pro Tag und 9 Monate Stand-by, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu

bestellen, auch zur Dauerstrom-Versorgung geeignet)

– Maße: 89 x 44 x 32 mm, Gewicht: 350 g

– IP-Kamera IPC-775 inklusive Wandhalterung, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A, 30 cm),

Montagematerial, Bohrschablone und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107439855

Preis: 59,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5622-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5622-1340.shtml

Sets und Bundles:

https://www.pearl.de/mtrkw-12689-outdoor-wlan-ip-ueberwachungskameras-mit-2k-farb-nachtsicht-sirene-akku-kompatibel-zu-echo-show.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/MGQPSTJyexXgkDs

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.