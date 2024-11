Pflegewissen: Alltagsbegleiter oder 24 Stunden Pflege?

PROMEDICA PLUS informiert zum Unterschied zwischen Alltagsbegleiter und 24 Stunden Pflege

ACHERN/BADEN-BADEN. Betreuungskraft, Pflegehelfer, Alltagsbegleiter, 24 Stunden Pflege – in der Seniorenbetreuung werden viele Begriffe verwendet, die nicht das gleiche bedeuten. Oftmals wird zum Beispiel ein Alltagsbegleiter mit einer 24 Stunden Pflege oder 24 Stunden Betreuung verwechselt. Ralph Röderer von PROMEDICA PLUS erklärt, was ein Alltagsbegleiter ist und wie er sich von der 24 Stunden Pflege unterscheidet.

Alltagsbegleiter und 24 Stunden Pflege – PROMEDICA PLUS erklärt die Unterscheide

„Wie der Name beschreibt, sind Alltagsbegleiter Personen, die den Alltag begleiten – und das unabhängig davon, ob ein Pflegegrad vorliegt oder nicht. Für Menschen mit Pflegebedarf ist damit jedoch keinesfalls eine pflegerische Versorgung verbunden. Ein Alltagsbegleiter übernimmt keine pflegerischen Aufgaben. Vielmehr sind Alltagsbegleiter Personen, die für ein paar Stunden in der Woche den Alltag von älteren, einsamen oder hilfsbedürftigen Personen unterstützen, in dem sie gemeinsame Unternehmungen organisieren oder sich Zeit nehmen“, schildert Ralph Röderer den Aufgabenbereich. Altersbegleiter können bei Arzt- oder Behördenbesuchen unterstützen, einkaufen, Briefe schreiben, kleinere Haushaltsaufgaben übernehmen, Haustiere füttern, kochen und backen und handwerkliche Arbeiten oder leichte Gartenarbeiten erledigen. Auch bei den kulturellen Veranstaltungen oder beim Gottesdienstbesuch können sie unterstützen. Einen festgelegten Aufgabenbereich gibt es für einen Alltagsbegleiter nicht. Häufig wird die Alltagsbegleitung ehrenamtlich ausgeführt.

Im Gegensatz zur Alltagsbegleitung erbringt die 24 Stunden Pflege Leistungen der Grundpflege

Vom Alltagsbegleiter zu unterscheiden sind pflegerische Betreuungsmaßnahmen, die durch geschulte Betreuungskräfte erbracht werden. „Darunter fällt auch die sogenannte 24 Stunden Pflege. Dabei handelt es sich zwar nicht um eine Betreuung rund um die Uhr, wie der Name vielleicht suggeriert, aber um eine Betreuung in häuslicher Gemeinschaft. Qualifizierte Betreuungskräfte wie die von PROMEDICA PLUS leben dabei mit im Haus und erbringen auch grundpflegerische Tätigkeiten für die Personen, um die sie sich kümmern“, macht Ralph Röderer die Unterschiede klar. PROMEDICA PLUS hat sich auf die Vermittlung von 24 Stunden Pflege spezialisiert und kann im Bedarfsfall rasch eine geeignete Betreuungskraft vermitteln.

Wenn es um die 24 Stunden Betreuung Ihrer Liebsten geht, stehen wir Ihnen jederzeit als persönliche Ansprechpartner zur Seite. Als Promedica Plus-Berater betreuen wir die gesamte Oberrhein-Region zwischen Karlsruhe und Freiburg.

Hinter uns steht Europas führender Anbieter von häuslicher Rundumbetreuung: Promedica24.

Die Promedica-Gruppe bringt es auf rund zwei Jahrzehnte Erfahrung und steht für zuverlässige Leistung.

Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Sie.

