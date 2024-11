Taboola geht Partnerschaft mit Jounce Media ein

Berlin, 12. November 2024 – Taboola (Nasdaq: TBLA), ein weltweit führender Anbieter von Empfehlungen für das Open Web, geht eine Partnerschaft mit Jounce Media ein, einem führenden Unternehmen im Bereich programmatisches Supply Chain Management. Die Partnerschaft dient der Sicherstellung, dass das Taboola Select Publisher-Netzwerk frei von Made for Advertising (MFA) ist. Aktuellen Studien zufolge fließen 15 Prozent der Werbeausgaben in MFA-Formate.

Taboola hat in den letzten 15 Jahren Partnerschaften mit Top-Publishern wie Yahoo, Business Insider und The Associated Press aufgebaut. Kürzlich hat das Unternehmen mit Taboola Select eine Lösung eingeführt, die Werbetreibenden einen erweiterten Zugang zu aufmerksamkeitsstarken Platzierungen bei einer kuratierten Auswahl von Publishern bietet. Taboola Select umfasst nur 15 Prozent der Premium-Publisher von Taboola und ermöglicht es Werbetreibenden, Performance-orientierte und markensichere Kampagnen durchzuführen. Mit der Partnerschaft wird Taboola die MFA-Erkennungstechnologie und -daten von Jounce Media sowie eigene Machine Learning-Modelle und -verfahren nutzen, um den Ausschluss von MFA-Publishern aus Taboola Select zu gewährleisten.

„Made-for-Advertising-Angebote untergraben das Vertrauen der Werbetreibenden in das Open Web und ziehen Werbeausgaben von seriösen Publishern ab“, sagt Chris Kane, Präsident von Jounce Media. „Die Entscheidung von Taboola, sein hochwertigstes Angebot im Taboola Select-Netzwerk zu bündeln und die Daten von Jounce zu nutzen, um sicherzustellen, dass das Produkt MFA-frei ist, ist ein positiver Schritt, von dem sowohl Vermarkter als auch Publisher profitieren.“

„Werbetreibende verdienen den Zugang zu erstklassigen, markensicheren und effektiven Publishern für ihre Kampagnen“, sagt Adam Singolda, CEO und Gründer von Taboola. „Taboola steht an vorderster Linie, wenn es darum geht, diesen Zugang durch unsere umfassende Reichweite zu vertrauenswürdigen Publishern zu ermöglichen. Die Einbindung der Expertise und Beratung von Jounce ist ein weiterer Stützpfeiler unserer Fähigkeit, Werbetreibende mit Konsument:innen in hochwertigen Umgebungen zu verbinden.“

Über Taboola

Taboola liefert Empfehlungen für das Open Web und hilft Menschen, Dinge zu entdecken, die ihnen gefallen könnten. Die Plattform von Taboola basiert auf künstlicher Intelligenz und wird auf Webseiten, digitalen Endgeräten und in mobilen Apps genutzt, um Inhalte zu monetarisieren und Nutzerengagement zu steigern.

Taboola unterhält langfristige Partnerschaften mit einigen der weltweit führenden Digital Properties, wie BBC, CNBC, Business Insider und The Independent. In DACH u.a. mit Ströer Content Group, Bauer Media Group, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, kicker und krone.at. Über 18.000 Werbetreibende nutzen Taboola, um täglich nahezu 600 Millionen aktive Nutzer:innen in einer markensicheren Umgebung zu erreichen. Mit der Akquisition von Connexity in 2021 ist Taboola ein führender Anbieter von E-Commerce Empfehlungen mit mehr als 1 Million Transaktionen pro Monat. Führende Marken wie Walmart, Macy’s, Wayfair, Otto und eBay gehören zu den wichtigsten Kund:innen.

Erfahre mehr auf www.taboola.com/de und folge @TaboolaDACH auf LinkedIn

Haftungsausschluss – Zukunftsgerichtete Aussagen

In dieser Mitteilung kann Taboola (das „Unternehmen“) bestimmte Aussagen tätigen, die keine historischen Fakten sind und sich auf Analysen oder andere Informationen beziehen, die auf Prognosen oder zukünftigen Ergebnissen basieren. Beispiele für solche zukunftsgerichteten Aussagen sind unter anderem Aussagen über Zukunftsaussichten, Produktentwicklung und Geschäftsstrategien. Wörter wie „erwarten“, „schätzen“, „entwerfen“, „budgetieren“, „prognostizieren“, „vorhersehen“, „beabsichtigen“, „planen“, „können“, „werden“, „könnten“, „sollten“, „glauben“, „vorhersagen“, „potenziell“, „fortsetzen“ und ähnliche Ausdrücke sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Sie sind jedoch nicht das einzige Mittel zur Kennzeichnung solcher Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit allgemeinen und spezifischen Risiken und Ungewissheiten behaftet, und es besteht das Risiko, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und sonstigen zukunftsgerichteten Aussagen nicht eintreten. Die Lesenden sollten sich darüber im Klaren sein, dass eine Reihe von Faktoren dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, einschließlich der Risiken, die unter „Risikofaktoren“ in unserer Registrierungserklärung auf den Formblättern F-1 und F-4 und unseren anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen aufgeführt sind. Das Unternehmen warnt die Lesenden davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe Gültigkeit haben/sich nur auf das Datum beziehen, an dem sie getätigt wurden. Das Unternehmen übernimmt oder akzeptiert keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um geänderten Erwartungen oder geänderten Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen diese Aussagen beruhen, Rechnung zu tragen.

Firmenkontakt

Taboola

Dave Struzzi

Alt Moabit 2

10557 Berlin

+44 (207) 438 888



https://www.taboola.com/de/

Pressekontakt

Oseon GmbH & Co. KG

Gerrit Breustedt

Große Bäckerstraße 2

20095 Hamburg

+49 1516 1509705



https://www.oseon.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.