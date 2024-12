40 Jahre Bio-Bier: Lammsbräu erneuert Markenauftritt im Handel

Unter dem Hashtag #anstoßen macht Lammsbräu seine Bio-Pionierrolle erlebbar

Neumarkt in der Oberpfalz, 10.12.2024. Pünktlich zu seinem vierzigjährigen Bio-Bierjubiläum erneuert Neumarkter Lammsbräu jetzt seinen Markenauftritt im Handel. Auf Basis eines unternehmensweiten Strategieprozesses machen die Bio-Pioniere aus der Oberpfalz unter dem übergreifenden Hashtag #anstoßen jetzt schon direkt am Regal greifbar, wofür jedes Getränk von Neumarkter Lammsbräu steht, warum jeder Schluck den ökologischen Wandel anstoßen hilft und welche große Geschmacksvielfalt den Kunden dabei geboten wird. Zentral dabei: Die Kunden sollen im umfangreichen Lammsbräu-Bio-Sortiment noch schneller und effizienter die für sie optimal passenden Produkte identifizieren können, Neuinteressenten auf einen Blick die für sie wesentlichen Informationen erhalten und einen authentischen Eindruck von den Anliegen und der Bio-Pionierrolle des Unternehmens bekommen. Zum Einsatz kommen dafür unter anderem speziell entworfene Kombidisplays, Kistenstecker und Pappaufsteller in Flaschenform sowie erstmals auch 4-Packs mit Sichtfenster. Primärer Baustein sind neu gestaltete Etiketten und Kronkorken, die einen hohen Markenwiedererkennungswert bieten und für Klarheit am Regal sorgen.

Johannes Ehrnsperger, Inhaber und Geschäftsführer von Neumarkter Lammsbräu, erklärt warum: „Unsere Etiketten und die Kronkorken sind der wesentlicher Kontaktpunkt mit den Menschen. Deshalb haben wir sie als zentralen Baustein unseres neuen Markenauftritts jetzt noch ansprechender und informativer gestaltet:

-Ein sanft verjüngtes Design schlägt schon optisch die Brücke zwischen der Tradition unseres Hauses und den frischen Ideen, an denen wir täglich mit Enthusiasmus arbeiten.

-Neue Farben machen die Sorten noch leichter unterscheidbar, rote Kronkorken kennzeichnen als sofort erkennbares Highlight unsere sehr umfangreiche Range an Alkoholfreien.

-Alle Sorten eint dabei die prominente Kennzeichnung als Bio-Bier und der Slogan „Zukunft anstoßen“. Denn genau das tun wir mit unseren nachhaltigen Getränken.

-Neue Inhalte zeigen, was Neumarkter Lammsbräu als Bio-Pionier auszeichnet. So erklären die Landwirte unserer Erzeugergemeinschaft und unser LammsTeam auf den neuen Rückenetiketten wie unsere wertschätzende Zusammenarbeit praktisch aussieht.

-Wer noch mehr erfahren möchte, kommt über QR-Codes zu weiteren Infos und Filmen, die wir online zusätzlich bereitstellen. So bekommt man einen ganz genauen Eindruck von den Hintergründen unserer Getränke.

-Selbstverständlich ist für uns die ausschließliche Verwendung umweltfreundlicher Materialien von den Farben der Etiketten, über Recyclingpapier bis hin zum Dichtungsmaterial der Kronkorken.“

Grundlage für die Neugestaltung bildete neben der intensiven Befragung der Lammsbräu-Kunden über Online-Marktforschung und der Meinungsabfrage über den Lammsbräu-Stakeholderkeis auch die umfassende Auswertung aktueller Trends hinsichtlich der Verhaltensweise und der Verweildauer der Kunden am Point of Sale. In einem Auftaktworkshop wurden auf dieser Basis Ideen gesammelt und erste Designs entwickelt. Es folgten eine Reihe von Designrunden, weitere Kunden- und Stakeholderbefragungen sowie Abstimmungen mit Handelspartnern bis die Etiketten schließlich in den Druck gingen. Unterstützung erhielt Lammsbräu dabei von BrandTrust GmbH (Strategieentwicklung) Ideenhaus GmbH Marken.Wert.Stil (Übersetzung der Strategie) sowie Engelhardt Druck (Druck und Druckvorbereitung).

Einen umfassenden optischen Eindruck von den Etiketten, den Kronkorken und den Neuerungen erhalten Sie unter dem nachfolgenden Link: https://youtu.be/YwZDachza9U

Zum Hintergrund: 40 Jahre Bio-Bier bei Lammsbräu

Neue Wege beschreiten und sich dabei an den Grundprinzipien der Natur orientieren – das kennzeichnet den Bio-Pionier Neumarkter Lammsbräu seit langem. Schon in den 1970er Jahren machte man sich bei der Oberpfälzer Traditionsbrauerei mit fast 400-jähriger Geschichte auf die Suche nach den besten Rohstoffen für sein Bier – und wurde im ökologischen Landbau fündig. Auch die Idee dahinter überzeugte. Aus dieser Überzeugung entstanden Umweltrichtlinien, die das Unternehmen bis heute prägen und den Grundstein legten für eine ganz eigene „Bio-Tradition“. 1984 schließlich stand das erste Bio-Bier der Oberpfälzer im Laden, gebraut nach Lammsbräus ökologischem Reinheitsgebot: Ganze Aromahopfen-Dolden statt der sonst oft verwendeten Hopfenextrakte und -pulver sowie in der hauseigenen, weltweit einzigartigen 100%-Bio-Mälzerei erzeugtes Malz aus Öko-Getreide stehen mit einer langen Reifezeit für einen Qualitätsanspruch und Geschmack, den man sonst kaum mehr findet. Heute ist Neumarkter Lammsbräu Marktführer für Bio-Bier und produziert mit 140 Mitarbeitern rund 239.000 hl Bio-Getränke pro Jahr, darunter auch die now-Bio-Limonaden und das erste nach Bio-Richtlinien zertifizierte Mineralwasser „BioKristall“.

Weitere Informationen zum Bio-Pionier Neumarkter Lammsbräu und seinen Getränken finden Sie im Internet unter www.lammsbraeu.de

