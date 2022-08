4 Maßnahmen: So senken Sie die Kosten für Ihren Fuhrpark

1. Monitoring und Analyse des Fahrerverhaltens

Bestimmte Fahrgewohnheiten können zu übermäßigem Kraftstoffverbrauch führen. Überhöhte Geschwindigkeiten, unnötiger Leerlauf oder etwa falsche Schaltvorgänge tragen z.B. dazu bei, dass mehr Kraftstoff verbraucht wird. Indem Sie das Fahrverhalten Ihrer Fahrer beobachten und analysieren und auf Basis dieser Ergebnisse Ihre Fahrer sensibilisieren und trainieren, können Sie positiv auf das Fahrerverhalten einwirken und Ihre Kraftstoffkosten senken.

Mit einem integrierten Flottenmanagementsystem wie Webfleet können Flottenmanager Muster im Fahrerverhalten auswerten und den Fahrern Feedback geben. Die OptiDrive 360-Funktion in Webfleet bietet Echtzeit-Einblicke in Geschwindigkeit, Leerlauf und andere Fahrgewohnheiten, die den Kraftstoffverbrauch beeinflussen. Sie sendet auch vorausschauende Warnungen an die Fahrer, damit sie ineffiziente oder unsichere Verhaltensweisen beim Fahren sofort korrigieren können.

2. Optimieren Sie Ihre Routenplanung

Viele Kilometer bedeuten auch hohe Kraftstoffkosten. Produktive und große Flotten kommen selbstverständlich nicht umhin, viele Kilometer zurückzulegen. Aber wer unnötige Kilometer fährt, verbrennt Kraftstoff. Gleiches gilt, wenn Sie häufig etwa aufgrund von unvorhergesehenen Baustellen, dichtem Verkehr oder der jeweiligen Wetterlage ins Staus geraten oder unerwartete Umwege fahren müssen. Auch hier wird – oft unnötig – mehr Kraftstoff verbraucht.

Als ganzheitliche Telematik- und Softwarelösung macht Webfleet die Analyse von Live-Verkehrs- und Wetterdaten einfach. Diese Erkenntnisse helfen Flottenmanagern, die Fahrer auf der Straße besser zu unterstützen, damit diese Staus oder schwierige Fahrbedingungen umgehen können. Eine optimierte Routenplanung ermöglicht es Ihnen, schneller zu liefern und am Ende mehr Aufträge zu realisieren. Mit einem Tool wie Webfleet können Flottenmanager ihren Kunden verlässliche voraussichtliche Ankunftszeiten mitteilen……………….. Lesen Sie hier weiter: https://telematik-markt.de/telematik/4-ma%C3%9Fnahmen-so-senken-sie-die-kosten-f%C3%BCr-ihren-fuhrpark#.YvtGfnYzaUk