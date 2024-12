10. eplas® Anwender-Forum: Austausch und Innovation

Das zehnte eplas® Anwender-Forum der Jochen Blöcher GmbH bot Kundenaustausch, Innovationen, Praxiswissen und einen Ausblick auf 2025.

Das diesjährige Anwender-Forum der Jochen Blöcher GmbH fand am 19. und 20. November 2024 mit großem Erfolg in der Stadthalle Wetzlar statt – eine Veranstaltung, die sich mittlerweile als feste Größe im Kalender der Kunden etabliert hat. Mit spannenden Vorträgen, interaktiven Workshops und neuen Formaten bot die Veranstaltung einen umfassenden Einblick in die Einsatzmöglichkeiten und Entwicklungen der modularen HSE-Management-Software eplas® sowie aktuelle Themen aus dem HSE-Umfeld.

„Das Anwender-Forum ist für uns nicht nur eine Plattform, um Wissen zu vermitteln, sondern vor allem ein Ort, an dem sich unsere Kunden miteinander vernetzen und voneinander lernen können“, betont Jochen Blöcher, Gründer und Geschäftsführer der Jochen Blöcher GmbH.

Neben bewährten Formaten wie Vorträgen und Workshops wurden erstmals sogenannte Expertenrunden angeboten, die gezielt auf die Bedürfnisse langjähriger Anwenderinnen und Anwender zugeschnitten waren. „Mit den Expertenrunden wollten wir erfahrenen Nutzern die Möglichkeit geben, sich auf einem höheren Niveau über Prozessoptimierungen und Best Practices auszutauschen“, erklärt Jochen Blöcher. Dabei sei es wichtig gewesen, eine Balance zwischen Einsteigerwissen und Experteninhalten zu finden, da die Teilnehmenden oft sehr unterschiedliche Kenntnisstände mitbrächten.

Die Workshops boten den Teilnehmenden zudem die Gelegenheit, praxisnah mit der Software und insbesondere brandneuen Funktionen zu arbeiten. Neben der Konfiguration von Dashboards mit neuen Funktionen wurden auch Themen wie Gefahrstofflagerung und selbst erstellbare Reports bearbeitet.

Auch das Abendprogramm konnte mit einer bewährten Mischung aus Unterhaltung und Networking überzeugen. Direkt nach dem Abendessen sorgte eine Comedy-Zaubershow für lockere Stimmung, bevor es im gemütlich und mit viel Hingabe gestalteten Lounge-Bereich in ungezwungener Atmosphäre um den persönlichen Austausch, Networking und Kontakteknüpfen ging.

Besondere Highlights waren die Keyspeaker, die zu aktuellen HSE-Themen wie den neuen Möglichkeiten durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) im Arbeitsschutz und Verfahren zur Bewertung psychischer Belastungen referiert haben. Der Bundesliga-Schiedsrichter Harm Osmers stelle mit seinem Vortrag zum Thema „Entscheidungen, Stress & Konflikte bewältigen“ die Verbindung zwischen Sport und dem Führungskräftealltag her.

Den Abschluss des Forums bildete die Vorstellung der sogenannten „Roadmap“, bei der Jochen Blöcher auf vergangene Entwicklungen und zukünftige Innovationen einging. Für das kommende Jahr plant die Jochen Blöcher GmbH eine weitere Neuerung: Statt eines zentralen Forums wird eine Roadshow an drei Standorten – Stuttgart, Wetzlar und Hamburg – stattfinden. Ziel sei es, den Kunden durch kürzere Anfahrtswege und regionale Veranstaltungen den Zugang noch einfacher zu machen.

Das Anwender-Forum verdeutlichte erneut die Vielseitigkeit von eplas®. Die HSE-Management-Software ermöglicht Betrieben unterschiedlicher Größen und Branchen, gesetzliche Vorgaben im Bereich Arbeitsschutz und Sicherheit effizient umzusetzen. „Mit eplas® bieten wir eine modular aufgebaute Lösung, die nicht nur Fertigungsbetriebe, sondern auch Büroumgebungen adressiert. Modernen Unternehmen wird zunehmen klar: Arbeitsschutz betrifft alle – und unsere Software passt sich flexibel an die jeweiligen Bedürfnisse an.“, so Jochen Blöcher. eplas® kann flexibel sowohl On-Premise als auch als cloudbasierte SaaS-Lösung genutzt werden. Zudem ist die Software zertifiziert nach ISO 9001 (Qualitätsmanagement), ISO 45001 (Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagement) und ISO 27001 (Informationssicherheitsmanagement), was höchste Standards in diesen Bereichen gewährleistet.

Die Veranstaltung unterstreicht die Philosophie der Jochen Blöcher GmbH: Zukunft gestalten, Sicherheit bieten und Wachstum ermöglichen. Das nächste Anwender-Forum in Form der Roadshow verspricht, diese Tradition weiterzuführen und neue Maßstäbe zu setzen.

Nähere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie unter www.bloecher.net.

Jochen Blöcher ist Unternehmer mit Leib und Seele. Schon früh gründete er als Einmannbetrieb sein Unternehmen, das heute – mehr als 20 Jahre später – über 80 Mitarbeitende beschäftigt und Kunden im gesamten DACH-Raum betreut. Jochen Blöcher weiß, welche Parameter dieses Wachstum ermöglichten: Zum einen die Mitarbeitenden, auf die er sich stets verlassen konnte, und zum anderen seine Leidenschaft für Herausforderungen.

