Zweiter Stern der neuen Sphere-Klasse – Star Princess übernimmt innovatives Design ihrer „Schwester“

München – Mit der Star Princess, die aktuell auf der Fincantieri-Werft im italienischen Monfalcone entsteht, bereichert ab Herbst 2025 der zweite Neubau der innovativen Sphere-Klasse die Flotte von Princess Cruises (www.princesscruises.de).

Das Schwesterschiff der erst im Februar dieses Jahr in Dienst gestellten Sun Princess, die derzeit von Ft. Lauderdale aus zu Kreuzfahrten durch die Karibik startet, wird eine Reihe von Neuheiten bieten, darunter Nichtraucher-Kasinobereiche, erweiterte Speiselokale sowie Freizeiterlebnisse, die sie zu einer herausragenden Ergänzung des Princess-Portfolios machen.

Die 4.300 Gäste fassende Star Princess erhält wie ihre Schwester einen Flüssigerdgas-Antrieb (LNG), was das Engagement der Marke für Nachhaltigkeit widerspiegelt. In Anlehnung an das Design der Sun Princess wird das Schiff auch mit so außergewöhnlichen Bereichen wie The Dome, der größten gläsernen Kuppel auf See, und The Sphere, einer atemberaubenden, ebenfalls glasüberdachten Piazza im Herzen des Schiffes, aufwarten.

Darüber hinaus finden sich auf der Star Princess folgende Neuerungen:

– Erweiterte Nichtraucher-Casino-Bereiche: Spielbegeisterte, die eine rauchfreie Umgebung bevorzugen, können 68 zusätzliche Spielautomaten in neu ausgewiesenen Nichtraucherbereichen des Casinos nutzen.

– Erweiterung des O’Malley’s Irish Pub: Mit 32 zusätzlichen Sitzplätzen bietet dieses beliebte Lokal mehr Gästen Platz, die traditionelles irisches Essen, Live-Musik und eine breite Auswahl an Bieren und Whiskeys genießen möchten.

– Vergrößerung des Love by Britto: Dieses exklusive Restaurant, eine Zusammenarbeit zwischen dem Künstler Romero Britto und dem Küchenchef Rudi Sodamin, wird um 20 zusätzliche Plätze erweitert.

– Neuer SkyDeck Sportplatz und Laufbahn: Aktive Gäste werden sich über den neuen Sportplatz für Pickleball und Basketball freuen, ebenso wie über eine Joggingstrecke und schattige Bereiche zum Entspannen.

Mit insgesamt 2.157 Kabinen, darunter 80 Suiten, 123 Mini-Suiten, mehr als 1.000 Balkonkabinen und 100 Zimmern mit Verbindungstür, verfügt die Star Princess über vielfältige Unterbringungsmöglichkeiten.

Die Sanctuary Collection, die Gäste von Suiten, Mini-Suiten und den zwölf Deluxe-Balkonkabinen genießen können, bietet Annehmlichkeiten wie exklusive private Speise- und Entspannungsbereiche sowie das Princess Premier-Paket, das den All-inclusive-Charme dieses Kabinen-Segments abrundet.

Ihre Jungfernfahrt unternimmt die Star Princess am 15. Oktober 2025 ab/bis Barcelona. Nach einer weiteren Reise durchs Mittelmeer, geht es über den Atlantik in Richtung Karibik, wo das Schiff seine Eröffnungssaison verbringen wird, bevor es im Frühjahr 2026 in Alaska zum Einsatz kommt.

Weitere Informationen und Buchung auf www.princesscruises.de oder im Reisebüro.

Über Princess Cruises

Princess Cruises, ein Unternehmen der Carnival Corporation & plc., bietet mit 17 First-Class-Schiffen Kreuzfahrten auf allen Weltmeeren. Die Passagiere genießen größten Komfort und eine außergewöhnliche Atmosphäre an Bord. Die Princess-Flotte steuert auf über 170 unterschiedlichen Routen 330 Häfen auf sieben Kontinenten an.

Im Februar 2024 erfolgte die Übernahme der Sun Princess, dem ersten Schiff der neuen Sphere-Klasse, das rund 4.300 Passagieren Platz bietet und über mit Flüssiggas betriebene (LNG) Motoren verfügt. Im Herbst 2025 wird mit der Star Princess das zweite auf der neuen Plattform basierende Schiff zur Flotte stoßen.

Seit 2017 bietet Princess Cruises ihren Passagieren mit der „Medallion Class“ eine der innovativsten Technologien der Kreuzfahrtindustrie. Der im Reisepreis inkludierte interaktive Service ermöglicht den Gästen unkomplizierten Zugriff auf eine Vielzahl personalisierter Dienstleistungen sowohl vor Antritt der Reise wie auch an Bord.