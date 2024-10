Neuer Lieblingslook für das Zuhause von erwinmueller.de

Trendige Einrichtungsideen für Schlaf- und Wohnzimmer, Bad und Essbereich

Neuer Look gefällig? Mit den Einrichtungsideen von erwinmueller.de erhält das Zuhause ein ganz neues Gesicht. In der Themenwelt „Lieblingslooks“ stellt Erwin Müller vier verschiedene Einrichtungsstile für Schlafzimmer, Wohnzimmer, Bad und Essbereich vor. Alle dazu nötigen Heimtextilien und Wohnaccessoires können bequem mit einem Klick auf „shop the LOOK“ bestellt werden.

Neuer Lieblingslook mit einem Klick

Neuer Anstrich für die Wände und dazu passende Heimtextilien und Wohnaccessoires, schon präsentiert sich der Raum in einem ganz anderen Look. Die Einrichtungsexperten von Erwin Müller stellen in der Themenwelt „Lieblingslooks“ vier unterschiedliche Einrichtungsstile vor und haben für die Umsetzung auch gleich die nötigen Heimtextilien ausgewählt. Mit einem Klick auf „shop the LOOK“ öffnet sich die Artikelübersicht. Einfach auswählen, bestellen und schon kann man sich auf ein neu gestaltetes Zimmer freuen.

Komplementärfarben für das Wohnzimmer

Komplementärfarben wirken harmonisch und sehr lebendig, da sich die Farben in ihrer Wirkung gegenseitig verstärken, wenn sie direkt nebeneinander platziert werden. Eine frische Variante für das Wohnzimmer ist die Kombination von Violett und Olivgrün. Diese Farben kommen bei einem modernen Einrichtungsstil mit beispielsweise einem grauen Sofa, farblich abgestimmten Wänden und Vorhängen besonders schön zur Geltung. Umgesetzt werden kann der Stil mit vielen verschiedenen Kissen, Wohndecken und Deko-Artikeln, wie Kunstrosen.

Mutiger Mustermix im Schlafzimmer

Warum müssen Betten immer gleich bezogen sein? Jetzt ist es Zeit für ein paar Stil-Experimente mit unterschiedlichen Mustern bei Bettwäsche und Kissen. Die Kombination von zwei unterschiedlichen Designs bringt Abwechslung in die Inneneinrichtung. Dazu passen auch Dekokissen in einer Akzentfarbe. Aufgrund der großen Auswahl an Farben, Materialqualitäten und Mustern bei Erwin Müller Bettwäsche ist der Kreativität keine Grenze gesetzt.

Dschungelfeeling im Badezimmer

Mit dem Dschungel-Look hält tropisches Urlaubsfeeling Einzug in das Badezimmer. Dazu braucht es lediglich Frottierwaren und Duschvorleger in kräftigen Grün- und Brauntönen, farblich abgestimmte Badaccessoires, Dekorationselemente aus Holz sowie echte Grünpflanzen oder Kunstpflanzen. Kunstpflanzen gibt es von der Palme, über Riedgräser bis hin zu Orchideen. Sie sehen täuschend echt aus und haben den große Vorteil, dass sie kaum Pflege benötigen.

Elegantes Esszimmer in „Black and White“

Wenn es mal richtig feierlich sein soll, empfiehlt sich für das Esszimmer der moderne Black and White-Stil. Erwin Müller hat dazu die passende Tischwäsche in Weiß, Creme, Schwarz, Grau und Anthrazit. Diese Farbtöne können bestens miteinander kombiniert werden. Ergänzt wird dieser Look durch farblich passende Kissenhüllen, Glasuntersetzer und stilvolle Gläser. Mit Vasen, Kerzenständern oder Windlichtern in Silber, Schwarz oder Weiß können aufmerksamkeitsstarke Akzente gesetzt werden.

Die Themenwelt „Lieblingslooks“ zeigt, wie einfach es ist, den Einrichtungsstil zu verändern. Vier neue Looks werden vorgestellt. Diese Einrichtungsideen sollen auch dazu animieren, selbst kreative Wohnstile zu entwerfen und mit den hochwertigen Heimtextilien von erwinmueller.de umzusetzen.

Firmenprofil

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 350 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2021 feierte Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhielt Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitgliede sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Firmenkontakt

Erwin Müller Versandhaus GmbH

Anja Erler

Buttstr. 2

86647 Buttenwiesen

08274-52910



http://www.erwinmueller.de

Pressekontakt

Hummel Public Relations

Sigrid Hummel

Oskar-Messter-Str. 33

85737 Ismaning

089-37416566



http://www.hummel-public-relations.de

Bildquelle: erwinmueller.de