Zavarius Monokulares Infrarot-Nachtsichtgerät DN-450

Optimale Sicht und Aufnahmen auf bis zu 300 m, auch bei totaler Dunkelheit

– Bis zu 300 m Sicht in völliger Dunkelheit, dank 850 nm Infrarot-LEDs mit 3 Watt

– USB-C-Anschluss für Verbindung mit PC und zum Laden

– LiPo-Akku mit 2.500 mAh für bis zu 3 Stunden Laufzeit, Ladedauer: ca. 1,5 Std.

– Video-Auflösung: Full HD (1080p) bei 30 Bildern/Sek., Foto: bis zu 24 MP

– 6,8 x Vergrößerung mit digitalem Zoom

– Integriertes 1,5″ (3,8 cm) TFT-LCD-Farbdisplay mit 480 x 240 Pixel

Klare Sicht im Dunkeln: Das Infrarot-Nachtsichtgerät von Zavarius ermöglicht den Überblick auch bei völliger Dunkelheit – sowohl mitten in der Nacht als auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Bis zu 300 Meter Sichtweite bei völliger Dunkelheit und uneingeschränkte Sicht bei Dämmerung.

Aufnehmen statt nur beobachten: Erlebnisse lassen sich mit Full-HD-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde und hochauflösenden Fotos mit bis zu 24 Megapixeln festhalten. Details bleiben langfristig erhalten, bei Tag und bei Nacht.

Detailgenauigkeit auf Distanz: Mit dem 6,8-fachen Digitalzoom rücken auch weit entfernte Details ganz nah. Kein Detail bleibt verborgen – ob bei der Tierbeobachtung, auf der Jagd oder bei nächtlichen Erkundungen. Das Gerät ermöglicht präzises Scharfstellen, ohne dass man näher an das Objekt herangehen muss.

Maximale Freiheit ohne Batteriewechsel: Der integrierte Akku ermöglicht bis zu 3 Stunden Dauerbetrieb. Das Aufladen erfolgt über den USB-C-Anschluss, so dass die Stromversorgung fast überall möglich ist – unterwegs im Auto, am Laptop oder mit einer Powerbank. Die kurze Ladezeit von nur 1,5 Stunden sorgt für schnelle Einsatzbereitschaft und Unabhängigkeit.

– Digitales monokulares Infrarot-Nachtsichtgerät mit Foto- und Filmaufnahme

– Bis zu 300 m Sicht in völliger Dunkelheit und unbegrenzte Sichtweite bei Dämmerung

– 7-stufige Infrarot-Beleuchtung: bis zu 3 Watt

– IR-Wellenlänge: 850 nm

– Auch tagsüber verwendbar

– 6,8-facher digitaler Zoom

– Manuelles Scharfstellen durch drehen an der Linse

– Linsenwinkel: FOV 10°

– Austrittspupille: 25 mm

– Blende: F 1,2

– CMOS-Sensor mit 5 MP

– TFT-Farbdisplay, 1,5 Zoll (3,7 cm), 480 x 240 Pixel

– Video-Aufnahmen in Full-HD (1080p)

– Video-Format: MP4

– Foto-Auflösung: bis zu 24 MP

– Foto-Format: JPG

– Steckplatz für MicroSD Karte bis 32 GB (gleich mitbestellen)

– USB-C-Anschluss zum Datenaustausch und Aufladen

– Mit Trageriemen und Schutztasche zum sicheren Transportieren

– Stromversorgung: Li-Po-Akku 3.7V 2500mAh, aufladbar per USB (Netzteil gleich

mitbestellen)

– Maße: 150 x 67 x 47 mm, Gewicht: 183 g

– Nachtsichtgerät inklusive Ladekabel (USB-C auf USB-A), verstellbarem Trageriemen,

Transport-Tasche und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107440462

Preis: 39,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3674-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3674-4233.shtml

Magenta-Link:

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.