DENIOS veröffentlicht neuen Nachhaltigkeitsbericht

Ein prallgefüllter Bericht voller nachhaltiger Fakten und Zahlen: Die DENIOS SE aus Bad Oeynhausen hat zum bereits vierten Mal ihren Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Der Weltmarktführer für Gefahrstofflagerung und Arbeitssicherheit unterstreicht durch dieses Reporting, wie wichtig dem Unternehmen dieses Thema ist.

Der Bericht gibt spannende Einblicke in die Nachhaltigkeitsstrategie und die Aktivitäten für die Jahre 2022/23. Dabei hat das hauseigene Projekt-Team von DENIOS eine Vielzahl von Themen beleuchtet: Wie sieht der ökologische Fußabdruck des Unternehmens aus? An welchen Stellen konnte in den vergangenen Jahren Energie gespart sparen? Wie hat sich die Zahl der Mitarbeitenden entwickelt? Wie zufrieden sind die Kunden mit DENIOS?

Nachhaltigkeit das Top-Thema bei DENIOS

„Bei uns ist der Bereich Nachhaltigkeit schon immer ein ganz wichtiger gewesen“, betont Horst Rose (Managing Director und CSO). „Als führender Anbieter im Bereich Umwelt- und Arbeitsschutz übernehmen wir Verantwortung für Natur, Umwelt und Gesellschaft. Die Nachhaltigkeitsstrategie ist deshalb tief in unserer DNA verwurzelt.“ Der neue Bericht zeigt detailliert, was DENIOS in puncto Nachhaltigkeit in den vergangenen zwei Jahren getan hat. Dabei orientiert er sich an den Nachhaltigkeits-Richtlinien der „Global Reporting Initiative“ (GRI) und dient gleichzeitig als Fortschrittsbericht für den „UN Global Compact“, dem DENIOS seit 2019 offiziell angehört. Dabei handelt es sich um eine weltweite Initiative der Vereinten Nationen, die sich für verantwortungsvolle Unternehmensführung einsetzt.

Berichterstattung wird immer wichtiger

„Wir haben unseren Bericht diesmal in eine ganz neue Struktur und Form gebracht, um damit fit für die Zukunft zu sein“, erklärt Horst Rose. „Das Erstellen von Nachhaltigkeitsberichten wird für alle Unternehmen in den nächsten Jahren eine immer wichtigere Rolle einnehmen. Daher freuen wir uns, dass wir bereits jetzt strukturell so gut aufgestellt sind und unsere zukünftigen Berichte damit weiter optimieren können.“

In der nachhaltigen Unternehmensentwicklung haben sich inzwischen drei Buchstaben etabliert: ESG (Environment, Social, Governance) – sie beschreiben die drei Säulen der Nachhaltigkeit Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. An genau dieser Einteilung orientiert sich auch das neue Reporting. DENIOS berichtet zum einen über nachhaltige Kennzahlen am Hauptsitz in Bad Oeynhausen, zum anderen werden auch die europäischen Produktionsstandorte in Italien, Tschechien und Frankreich beleuchtet. „Unsere Kunden und alle anderen interessierten Leser bekommen außerdem einen umfassenden Überblick über unser soziales Engagement, unsere Rolle als Arbeitgeber oder unsere Compliance-Maßnahmen. Auch unsere zukünftigen Nachhaltigkeitsziele kommen nicht zu kurz“, erzählt Rose.

Die Prüfung und die Zertifizierung wurde erneut von der unabhängigen Zertifizierungsgesellschaft GUTcert aus Berlin vorgenommen.

Aus Gründen der Nachhaltigkeit – also passend zum Thema – verzichtet DENIOS auf eine gedruckte Version und hat den Bericht im Internet veröffentlicht

Wir schützen Mensch und Umwelt.

Daher schätzen uns unsere Kunden aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung weltweit als zuverlässigen Partner. Der Schutz natürlicher Ressourcen ist unsere Leidenschaft, gesetzeskonforme Produkte unser Versprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auch im Internet auf www.denios.de

