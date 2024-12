Wandelanleihe zu 91% gewandelt

Potsdam (IRW-Press/06.12.2024) –

* Wandelanleihe zum 6. Dezember ausgelaufen

* 484 TEUR zu 2,00 € pro Aktie gewandelt

* 50 TEUR zurückgezahlt

* Grundkapital nunmehr 6.671.600 EUR

Potsdam, 06. Dezember 2024 – Die Solutiance AG (ISIN: DE000A32VN59), Anbieter von Plattform-Services für den Betrieb von Immobilien, hat für die am 6. Dezember 2024 fällig werdende Wandelanleihe alle Anleihegläubiger für eine Wandlung gewonnen. Vom verbliebenen Volumen von 534.000 EUR wurden 484.000 EUR zu einem Preis von 2,00 EUR in 242.000 Aktien gewandelt. Ein Betrag von 50.000 EUR wurde zurückgezahlt. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nunmehr 6.671.600 EUR.

Dazu CEO Jonas Enderlein: „Der Umstand, dass alle Gläubiger ihre Anleihen komplett oder teilweise gewandelt haben, ist im gegenwärtigen Marktumfeld ein echter Vertrauensbeweis. Die nunmehr verbesserte Eigenkapitalbasis und unsere Fähigkeit, auch dank positiver Ergebnisse Verbindlichkeiten pünktlich zu zahlen, werden unsere Bonität weiter verbessern. Zudem wird unser Ergebnis in Zukunft auf der Zinsseite entlastet.“

Die vorläufigen Ergebnisse des Jahres 2025 wird das Unternehmen Anfang Februar veröffentlichen.

(Ende)

Aussender: Solutiance AG

Adresse: Großbeerenstraße 179, 14482 Potsdam

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Investor Relations

Tel.: +49 331 867193 00

E-Mail: investor-relations@solutiance.com

Website: www.solutiance.com

ISIN(s): DE000A32VN59 (Aktie)

Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

