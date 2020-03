World of Data 2020: Vortrags-Highlights versprechen spannendes Programm

Das Konferenzprogramm füllt sich: Mit Comedian Klaus-Jürgen “Knacki” Deuser ist nun auch ein Keynote-Speaker bekannt

b.telligent, die Unternehmensberatung für Data & Analytics, lädt am 14. Mai zur “World of Data” in den Paulaner Nockherberg in München. Nun gibt das Unternehmen erste Sprecher bekannt: Unter anderem HSE24, ProSiebenSat.1 Media und die Stadtwerke München gewähren exklusive Einblicke in ihre Datenprojekte. Besonderes Highlight: Moderator und Comedian Klaus-Jürgen “Knacki” Deuser spricht in seiner Keynote über den Mut zur Veränderung in einer sich stetig wandelnden Welt.

Der Zeitpunkt, um tradierte Businessmodelle zu hinterfragen und aus Best Practices zu lernen, ist ideal. Selten zuvor war der digitale Wandel für Unternehmen so spürbar. Zahlreiche Unternehmen – unabhängig von ihrer Branche – sehen sich mit neuen Herausforderungen und Fragen konfrontiert. Diese zu lösen und neue Denkanstöße zu liefern, ist Ziel der World of Data. 30 Unternehmen zeigen in teils radikalen, teils mutigen Projekten ihren Weg zu datengetriebenen Geschäftsmodellen:

HSE24: Wie funktioniert das mit den Daten und dem Kundenmehrwert in der agilen Produktentwicklung?

Roland Geringer, Senior Vice President E-Commerce, und Holger Stary, Vice President Systems of Engagement beim Omnichannel-Retailer HSE24, zeigen die Stolpersteine und Learnings in Projekten mit agiler Produktentwicklung und klären auf, welche Daten wirklich zu mehr Geschwindigkeit und Qualität führen.

ProSiebenSat.1 Media: Winning the Productivity Race

Der disruptive Wandel stellt die ProSiebenSat.1 Media SE als klassischen Medienkonzern vor massive Herausforderungen, nicht zuletzt im Bereich Data. Johannes Dieterich und Jie Hou zeigen in ihrem Vortrag, wie das Medienunternehmen diese Aufgabe mit einem holistischen Ansatz meistert.

Stadtwerke München: So funktioniert kundenorientiertes Marketing

Künstliche Intelligenz schafft es, die Wünsche und nächsten Schritte des Kunden individuell vorauszusagen. Wie das wesentlich zum Erfolg eines Unternehmens beitragen kann, zeigt Jörg Trumpetter, Bereichsleiter Datenqualität & Reporting, mit seinem Vortrag “Einsatz einer Next-Best-Activity-Anwendung im Kundenservice der Stadtwerke München”.

“Wir freuen uns sehr über die überdurchschnittlich gute Resonanz auf den Call for Papers”, so b.telligent-Gründer und CEO Sebastian Amtage. “Das bestätigt, dass wir mit World of Data genau die Themen adressieren, die Unternehmen aktuell umtreiben.”

Mut zur Veränderung – out of the box: Das Motto der digitalen Transformation

Höhepunkt des Events ist die Keynote von Comedypreisträger, Künstler, Produzent und Unternehmer Klaus-Jürgen “Knacki” Deuser. Mit seinem enormen Erfahrungsschatz und einer gehörigen Portion Humor nähert er sich den Themen Transformation, Innovation, Digitalisierung und Mut und erklärt anhand von Beispielen aus Wissenschaft, Unterhaltung und Sport, wie wir die notwendigen Fähigkeiten trainieren und sowohl Unternehmenskulturen als auch unser persönliches Mindset verbessern können.

b.telligent-Partner runden das Eventprogramm ab

Neben den Fachvorträgen bietet World of Data allen Teilnehmern die Möglichkeit, sich vor Ort mit Softwareherstellern auszutauschen und Lösungen zu diskutieren. Auf der Ausstellungsfläche präsentieren sich Partner aus den Bereichen Customer Intelligence, Data Warehouse und BI, Analytics und Reporting.

Jetzt anmelden und Early-Bird-Tickets sichern!

Wie auch in den letzten Jahren ist die Anzahl der Teilnehmerplätze begrenzt. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket zum vergünstigten Early-Bird-Tarif unter www.worldofdata.de. Dort finden Sie auch eine Übersicht aller bisher bestätigten Sprecher und Partner. Sie möchten keine Neuigkeiten rund um World of Data verpassen? Dann melden Sie sich hier für unseren Newsletter an!

Über World of Data

Was 2014 unter dem Namen BI Kongress begann, ist heute eines der wegweisendsten Events der IT- und Consultingbranche. World of Data macht es sich zum Ziel, Fachexperten, Entscheider und Softwarehersteller an einem Tag zusammenzubringen, um über aktuelle Kernfragen datengetriebener Unternehmen zu diskutieren. Big Data, IoT & Cloud, Customer Intelligence, Data Science & AI oder Data Visualization: Das Programm überzeugt seit jeher durch Kundenvorträge direkt aus der Praxis und die Möglichkeit zum Networking mit rund 650 Teilnehmern unterschiedlichster Branchen. 2020 findet World of Data im Münchener Paulaner Nockherberg statt.

b.telligent ist eine auf Business Intelligence, Customer Relationship Management, Data Warehouse, Big Data, Data Science und Cloud-Technologien spezialisierte technologieunabhängige Beratung.

Mit über 200 Mitarbeitern an sechs Standorten in Deutschland und in der Schweiz unterstützt b.telligent Unternehmen in sämtlichen Phasen, angefangen bei der Strategie über die Analyse, Konzeption und Implementierung bis hin zu Betrieb und Weiterentwicklung der Lösung. Der Fokus liegt dabei auf der Optimierung von digitalen und datengetriebenen Geschäftsprozessen sowie Kunden- und Lieferantenbeziehungen.

brandeins Wissen zeichnete b.telligent 2019 zum wiederholten Mal als einen der besten Berater Deutschlands in der Kategorie “Data Analytics & Big Data” aus.

smart data. smart decisions. Mehr unter www.btelligent.com

Kontakt

b.telligent

Lena Obermaier

Walter-Gropius-Straße 17

80807 München

+49 160 99 78 06 40

pr@btelligent.com

http://www.btelligent.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.