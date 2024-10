Wiener Start-up JobTreffer gewinnt den HR-Award in der Kategorie „Newcomer des Jahres“

„Dieser Award ist für uns der Startschuss! Wir sind stolz darauf, von so erfahrenen Fachleuten gewürdigt zu werden und freuen uns darauf, die HR-Welt nachhaltig zu bereichern und zu verändern“, freut sich Martin Kügler, CEO von JobTreffer.

Nicht nur die Arbeitgeber Österreichs sind von JobTreffer, dem innovativen Matching-System für den Recruiting-Markt, begeistert. Auch die Fachjury des HR-Awards, der am 9. Oktober in der Wiener Hofburg über die Bühne ging, war es. Wie jedes Jahr wurden auch heuer die neuesten Entwicklungen in der HR-Welt im Rahmen des bedeutendsten HR-Events im D-A-CH-Raum gefeiert und gewürdigt – und das innovative HR-Start-up JobTreffer wurde für seine Vision und Innovationskraft im Bereich Recruiting als vielversprechendstes Unternehmen in der Kategorie „Newcomer des Jahres“ ausgezeichnet. Die Jury setzte sich aus renommierten HR-Managern führender Unternehmen wie Austrian Airlines, Erste Digital, Hofer, Magna International und weiteren Experten aus Verbänden sowie Bildungseinrichtungen zusammen. Insgesamt waren dieses Jahr über 2.000 Teilnehmer:innern beim HR-Award vertreten.

„Es ist unser Ziel, eine neue Ära im Recruiting, aber auch für Mitarbeiter:innen- und EXIT-Gespräche einzuläuten. Recruiting läuft über zig Jahren schon nach demselben Schema ab und ist nicht mehr zeitgemäß!“, betont Martin Kügler, Gründer und CEO von JobTreffer. „Dieser Award ist für uns der Startschuss! Wir sind stolz darauf, von so erfahrenen Fachleuten gewürdigt zu werden, und freuen uns darauf, die HR-Welt nachhaltig zu bereichern und zu verändern.“

JobTreffer revolutioniert den Recruiting-Prozess, indem es innovative Lösungen auf wissenschaftlicher Basis für ein umfassendes und effektives Bewerbungs- und Gesprächsmanagement bietet und so Unternehmen dabei unterstützt, ihre Mitarbeiter:innen vorurteilsfrei zu gewinnen, zu binden und zu begleiten. Die Auszeichnung als „Newcomer des Jahres“ unterstreicht die Bedeutung und den Mehrwert, den JobTreffer dem modernen Recruiting-Bereich bietet.

Über JobTreffer

JobTreffer wurde im Herbst 2022 gegründet und hat seitdem intensiv an der Entwicklung seines einzigartigen Matching-Systems gearbeitet. JobTreffer ist seit Jänner 2024 am Markt und erobert die Herzen der HR-Profis im Sturm. Das Wiener Start-up, bestehend aus den Gründern Martin Kügler, MSc MBA, Dr. Bardia Monshi, DI Michael Apostol und Mag. (FH) Vinzenz Schwarz hat sich auf die Entwicklung und Bereitstellung eines vorurteilsfreien und wissenschaftlich fundierten Matching-Systems für den HR-Markt spezialisiert. Die innovative Technologie basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das Research-Team rund um den renommierte Arbeitspsychologen Dr. Bardia Monshi hat dafür in Kooperation mit mehreren Universitäten über 10 Studien durchgeführt. JobTreffer schafft es, dass Unternehmen die Qualität im Recruituing erhöhen und gleichzeitig Zeit und Kosten sparen. Namhafte Unternehmen und Konzerne wie DM, Gourmet, die Wiener Linien, LIWEST oder Swietelsky setzen bereits auf das innovative Matching-System von JobTreffer.

Kontakt

JTM JobTreffer GmbH

Martin Kügler

Hietzinger Hauptstraße 124a/10

1130 Wien

0043



https://www.jobtreffer.at/

Bildquelle: JobTreffer