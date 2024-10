Fachkräftemangel ade: Innovative Masterclass besetzt Stellen in Rekordzeit

Der Fachkräftemangel hält an. Branchenübergreifend suchen Unternehmer neue Mitarbeiter – in vielen Fällen monatelang, häufig erfolglos. Ein Problem, das RedForest frühzeitig erkannt hat. Und für das die dynamischen Jungunternehmer mit ihrer neuen Masterclass „Social Media + Personal Recruiting“ ab sofort eine Lösung bieten. Wer dem informativen Online-Kurs aufmerksam folgt, profitiert von den Erfahrungen der erfolgreichen Agentur. Und wird seinen Kunden innerhalb weniger Wochen passende Bewerber für ihre freie Stellen vorstellen können.

Der Arbeitsmarkt hat sich gewandelt. Nicht Unternehmer suchen sich ihre Fachkräfte aus, sondern Fachkräfte sich ihre Unternehmen. Doch die gefragten Spezialisten für sich zu gewinnen, kostet Zeit und Erfahrung. Kapazitäten, die viele Betriebe nicht aufbringen können. Hier kommen Marketingfachkräfte ins Spiel, die die gewünschten Zielgruppen über Social-Media-Kanäle erreichen. Einer von ihnen ist der leidenschaftliche Content Creator Timo. 2013 hat er sich dazu entschlossen, auch andere Online-Marketer an seiner weitreichenden Erfahrung teilhaben zu lassen. Und in der Folge RedForest gegründet. Seit über zehn Jahren unterstützt er mit seinem kompetenten 15-köpfigen Team Selbstständige und Agenturen bei ihrer alltäglichen Arbeit. Ihre bewährten Masterkurse haben sie nun um eine hilfreiche Recruiting-Klasse erweitert. Ab sofort erfahren Interessenten, wie sie erfolgreichen ihr eigenes Online-Business starten können. Sie erlernen, welche Inhalte in den sozialen Medien überzeugen und mit welchen Strategien sie die Aufmerksamkeit dringend gesuchter Fachkräfte erregen.

Social Media + Personal Recruiting: Die Lösung für modernes Fachkräfte-Marketing

In sechs Kapitel ist die Masterclass für Social Media und Personal Recruiting aufgeteilt. In ihnen erlernen Interessenten, wie sie durch innovative Marketingkampagnen schnell und erfolgreich Bewerber für ihre Kunden akquirieren können. Sie erhalten strukturierte Anleitungen zum Posten zielgerichteter Inhalte und erfahren, dass einzigartige Recruiting-Videos hohe Aufmerksamkeit erregen. Schritt-für-Schritt-Anleitungen helfen ihnen dabei, das Prinzip erfolgreicher Social-Media-Kampagnen von Grund auf zu verstehen. Mit einer einzigartigen Kombination aus Recruiting-Strategien und Social-Media-Wissen erreichen sie maximale Sichtbarkeit. Sie schaffen schnell, kostengünstig und effektiv neue Pools wechselwilliger Arbeitnehmer. Und können ihren Kunden damit überdurchschnittliche Ergebnisse präsentieren.

Dass RedForest hält, was es verspricht, bestätigen zahlreiche Unternehmen. Eine einzige Anzeige der Experten stoppte die monatelange Bewerbungsflaute der Häusler Frischeservice GmbH. Und auch die MyBio GmbH erhielt innerhalb von drei Wochen 52 Bewerbungen für ihre offenen Posten. Wer ebenfalls von den Erfahrungen der RedForest-Experten profitieren möchte, muss einfach nur ihre Webseite aufrufen. Und kann mit der neuen Masterclass nicht nur auch ohne Vorkenntnisse erfolgreich in die Selbstständigkeit starten. Sondern auch dem anhaltenden Fachkräftemangel entgegenwirken – branchenübergreifend.

Online Business aufbauen mit der Erfahrung erfolgreicher Agenturen: Systematische Strategien für deinen Erfolg.

