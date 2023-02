WERTVOLL – Neue Ausgabe des Online-Magazins Prinzip Apfelbaum

Manchmal verlieren wir etwas aus dem Blick, obwohl es uns wirklich wertvoll ist. Erst in dem Moment, wenn wir etwas zu verlieren drohen oder sogar tatsächlich verlieren, erkennen wir, welche Bedeutung es für uns hat. Es kann also nicht schaden, sich hin und wieder mit der Frage zu beschäftigen, worauf kommt es eigentlich an? Was ist wirklich wichtig im Leben? Antworten gibt die „neue Ausgabe des Online-Magazins „Das Prinzip Apfelbaum“.

Berlin, 16. Februar 2023 – Die eigene Gesundheit, der Ort, an dem wir leben, Arbeit und Unabhängigkeit, nahe Menschen: Wir leben unsere Alltagroutine, nehmen vieles als gegeben hin, ohne uns bewusst zu machen, welchen Wert die Dinge für uns haben. Dabei können wir viele grundsätzliche Werte teilen. Gemeinsame Werte verbinden uns: mit Gleichgesinnten, mit Freunden und im gesellschaftlichen Handeln. Zugleich hat jeder Mensch seine eigenen Prioritäten. Oftmals verändern sich diese im Laufe eines Lebens, andere bleiben für immer. Unsere Werte sind so etwas wie Leitsterne. Sie helfen uns bei wichtigen Entscheidungen. Sie zeigen uns, wie wir handeln wollen, wofür wir uns im Zweifel einsetzen wollen, was wir letztendlich bewahren wollen. Es geht um Wertschätzung, um materielle und persönliche Werte, und darum, wie gut es ist, zu wissen, was uns wertvoll ist – in der neuen Ausgabe unseres kostenlosen Online-Magazins „Prinzip Apfelbaum“.

Mehr Wertschätzung für das Alter

Ältere Menschen haben schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Sie erleben am eigenen Leib den Notstand in der Pflege. Und statt mit Erfahrung und Kompetenz wird Alter eher mit Gebrechlichkeit und Last in Verbindung gebracht. Das muss sich ändern, findet Hanne Schweitzer, die Vorsitzende des Büros gegen Altersdiskriminierung. >> mehr lesen

Schülerpatenschaften – weil sie es wert sind!

Viele Schülerinnen und Schüler haben kaum eine Chance, einen guten Schulabschluss zu machen. Schülerpatenschaften können helfen: Hier geben Ehrenamtliche benachteiligten Kindern Nachhilfe. Sie fördern nicht nur die Lust am Lernen, sondern lernen auch selbst viel dabei. >> mehr lesen

Die Verantwortung der Superreichen

Rund 3100 Superreiche gibt es in Deutschland. Jeder von ihnen verfügt über ein Vermögen von mindestens 100 Millionen Dollar – mehr Geld, als man zu Lebzeiten ausgeben kann. Was macht man mit so viel Geld? >> mehr lesen

Ratgeber: Abschied vor dem Sterben, Sinn & Werte, Sprechen über Finanzen

In seinem stetig wachsenden Ratgeberteil bietet das Online-Magazin auf www.das-prinzip-apfelbaum.de Antworten auf wichtige Fragen rund um Trauer, Erbe, Vorsorge, Ehrenamt

u. v. m. In dieser Ausgabe erfahren Leserinnen und Leser u. a. mehr darüber, warum Abschied ein wesentlicher Teil des Sterbens ist, wie sich wahren Werte im Leben finden lassen und warum es sich lohnt, die finanziellen Seiten des Lebens offen anzugehen.

Nächste Ausgabe zum Thema WEGE erscheint im Mai 2023

Die aktuelle Ausgabe des Online-Magazins Prinzip Apfelbaum zum Thema NOSTALGIE ist ab sofort kostenfrei verfügbar. Die nächste Ausgabe erscheint im Mai 2023. Darin wird das Thema WEGE im Fokus stehen. Wer keine Ausgabe des Online-Magazins verpassen möchte, abonniert den kostenlosen Newsletter unter magazin.mein-erbe-tut-gutes.de.

Über das Magazin „Prinzip Apfelbaum. Magazin über das, was bleibt“

Die eigenen Werte weitergeben und Bleibendes schaffen, das immer wieder Früchte trägt. Die Initiative „Mein Erbe tut Gutes“ nennt das: Prinzip Apfelbaum. Im Online-Magazin der Initiative aus 25 gemeinnützigen Organisationen und Stiftungen dreht sich alles um die Frage „Was bleibt?“. Prinzip Apfelbaum denkt offen nach über das Leben und den Tod, fragt kluge Menschen nach ihren Erfahrungen und Ideen und spart nicht mit Anregungen für eine bewusste Gestaltung der Zeit, die uns allen noch bleibt. Das Online-Magazin erscheint unter www.prinzip-apfelbaum.de kostenlos vier Mal im Jahr. Es schenkt Frauen und Männern im besten Alter schöne Lesemomente: spannende Porträts und Interviews, anregende Essays und jede Menge Tipps und gute Ratschläge.

Über die Initiative „Mein Erbe tut Gutes. Das Prinzip Apfelbaum“

Die Initiative „Mein Erbe tut Gutes. Das Prinzip Apfelbaum“ – eine 2013 gegründete Initiative gemeinnütziger Organisationen und Stiftungen – möchte Menschen bei ihrem Vorhaben unterstützen, mit dem Erbe auch die eigenen Werte weiterzugeben, und „Das Prinzip Apfelbaum“ einer breiten Öffentlichkeit als Ausdruck einer grundsätzlichen Haltung näherbringen. Die repräsentative GfK-Studie „Gemeinnütziges Vererben in Deutschland“ zeigt: Bereits jede*r Zehnte der über 60-Jährigen kann sich vorstellen, einen Teil des Erbes einem guten Zweck zukommen zu lassen, bei den Kinderlosen sogar jede*r Dritte.

