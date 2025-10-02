Wenn Personalabbau unvermeidlich wird – fair, planbar, rechtssicher

Live-Online-Seminar für HR und Sozialabteilungen

Die „Freisetzung“ von Mitarbeitern und Kollegen ist nie einfach, doch gibt es heute durchaus noch zahlreiche Möglichkeiten, hier einen Übergang zu gestalten, der sowohl den Interessen der Betroffenen, wie auch den wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen des Unternehmens entgegenkommt.

Unser eintägiges Live-Online-Seminar „Wenn Personalabbau unvermeidlich wird: Sozialverträgliche Frühverrentung und weitere Gestaltungsmöglichkeiten“ vermittelt Fach- und Führungskräften aus Personal- und Sozialabteilungen genau das Wissen, das Sie jetzt zur Gestaltung sozialverträglicher Lösungen brauchen.

Wir geben Ihnen einen kompakten Überblick über die Gestaltungsmöglichkeiten bei Frühverrentung, Altersteilzeit, Arbeitslosigkeit und Wertguthaben. Sie lernen, welche gesetzlichen Rahmenbedingungen gelten, wie die finanziellen Auswirkungen zu berechnen sind und wie sich Ausgleichszahlungen oder Rentenplus-Modelle rechtssicher umsetzen lassen. Anhand praxisnaher Fallbeispiele zeigt Ihnen unser Referent Ingo Kluska, wie komplexe Sachverhalte systematisch aufbereitet und verständlich in die Personalpraxis übertragen werden können. Als ausgewiesener Rentenexperte befasst sich Ingo Kluska seit vielen Jahren mit aktuellen Rechtsänderungen und berät Unternehmen und Institutionen in allen rentenrelevanten Fragestellungen. Seine Erfahrung in der Ausbildung von Nachwuchskräften im Rentenberatungsdienst sichert zudem höchste Qualität – in Theorie wie Praxis.

Das Seminar bietet Ihnen den doppelten Mehrwert: Sie gewinnen rechtssicheres und sofort anwendbares Fachwissen und schaffen gleichzeitig Lösungen, die den Übergang Ihrer Mitarbeitenden in den Ruhestand fair und planbar gestalten. Damit stärken Sie das Vertrauen in Ihre Personalpolitik, vermeiden unnötige Kosten und sichern die Zukunftsfähigkeit Ihres Unternehmens.

