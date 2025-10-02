NUFAM 2025: GPSoverIP demonstrierte Effizienzsteigerung durch Telematik und zieht positives Messefazit

Unter dem Motto „Get things moving!“ zeigten 2025 über 430 Aussteller moderne Fahrzeugtechnologien, alternative Antriebe, Aufbauten, Zubehör sowie digitale Services. Für GPSoverIP bot die Messe erneut eine zentrale Plattform für den Austausch mit Bestandskunden und die Anbahnung neuer Geschäftskontakte.

Im Mittelpunkt des Messeauftritts standen die GPSauge-Telematiklösungen für Fuhrpark- und Flottenmanagement. Sie ermöglichen Unternehmen eine zentrale Steuerung und umfassende Analyse ihrer Fahrzeugflotten. Über die browserbasierte GPS-Explorer Plattform erhalten Flottenbetreiber aus Speditionen, Logistik-unternehmen, KEP-Diensten, Handwerksbetrieben, kommunalen Einrichtungen und dem Baugewerbe einen präzisen Überblick über Fahrzeugbestand und -zustand. Die Lösung unterstützt sowohl die Ortung und Verwaltung der Fahrzeuge als auch die effiziente Koordination der Fahrer.

Komplexe Verwaltungs- und Controllingprozesse werden erleichtert, indem sämtliche Fahrzeug-, Fahrten- und Fahrerdaten digital zusammengeführt und übersichtlich aufbereitet werden. Das entlastet Fuhrparkleiter, Disponenten und Fahrer gleichermaßen, erhöht Transparenz und Steuerungssicherheit über den gesamten Fuhrpark und trägt so nachhaltig zur Senkung der Fuhrparkkosten bei. GPSoverIP bietet hierfür passgenaue Telematik-Hardware, wie GPSauge OBD oder MI6, die vielfältige Funktionen ermöglicht, darunter auch Tachomanagement. Ergänzend stehen Dashcams und Fahrertablets zur Verfügung, die zusätzliche Funktionen wie Videodokumentation oder Interaktion im Fahrzeug unterstützen.

Neben den Mitarbeitenden Oliver Gropp und Kerstin Kirchner war auch Geschäftsführer André Jurleit persönlich vor Ort, um den Dialog mit Fachbesuchern, Partnern und Entscheidern zu intensivieren. „Wir bedanken uns herzlich für die zahlreichen Besuche und inspirierenden Gespräche, die uns wichtige Impulse für die Weiterentwicklung unserer Lösungen geben“, zieht Jurleit ein positives Fazit. Quelle: GPSoverIP