LDB zieht um: Neuer Berliner Standort in der Kantstraße. Mehr Raum für Ideen, kürzere Wege zu den Kunden – und eine Umgebung, die Zusammenarbeit fördert.

Berlin, 1. Oktober 2025. Die LDB Löffler GmbH bezieht zum 1. Oktober 2025 ihren neuen Berliner Standort in der Kantstraße 63A. Damit schafft das Unternehmen Raum für moderne, flexible Arbeitsplätze – und für eine engere Zusammenarbeit mit der Partnerfirma NOVACOM.

Am neuen Standort bündeln die beiden Unternehmen ihre Kompetenzen in den Bereichen Kundenkommunikation, KI-gestützte Services, Prozessoptimierung und Markenführung. »Der neue Standort ist mehr als ein Ortswechsel – er steht für Zusammenarbeit, Innovation und ein gemeinsames Verständnis von moderner Kommunikation im Mobilitätssektor«, sagt Marc Sielemann, Geschäftsführer der LDB Gruppe.

In der neuen Umgebung entstehen Räume, die agile Prozesse und echten Austausch fördern – intern wie extern. Für Kunden bedeutet das: gewohnte Ansprechpartner, aber direktere Wege – und ein Entwicklungstempo, das sich an ihren Bedürfnissen orientiert.

Was als enge Partnerschaft begann, wird nun auch räumlich sichtbar: Die Teams von LDB und NOVACOM arbeiten künftig Seite an Seite. Damit wird aus einer strategischen Entscheidung ein echtes Bekenntnis zur Zukunft der Kundenkommunikation.

Der neue Standort ist auch eine Art Labor – für moderne Kundenkommunikation im Mobilitätssektor. Hier entstehen jetzt zusammen im Team neue Konzepte, Stories und Lösungen, bei denen Menschen und Maschinen besser zusammenspielen.

Die räumliche Nähe wird die interdisziplinäre Zusammenarbeit fördern und die Entwicklung neuer Angebote beschleunigen – insbesondere im Bereich agentenbasierter KI für die Mobilitätsbranche.

»Wenn wir sagen, dass Kommunikation schneller, klarer und kundenfreundlicher werden muss, dann fängt das bei uns selbst an. Der neue Standort ist ein Statement: Wir arbeiten, wie wir kommunizieren – einfach, transparent und zukunftsgerichtet«, erklärt Marc Sielemann, Geschäftsführer der LDB Gruppe. Das Team ist bereit – für neue Räume, neue Ideen und die nächste Stufe intelligenter Kundenkommunikation.

Kontakt & neue Adresse:

LDB Löffler GmbH

Kantstraße 63A

10627 Berlin

Über die LDB Gruppe

Die LDB Gruppe ist der führende deutsche Technologie-Anbieter für Kundenkommunikation, KI und Kundenbeziehungsmanagement im Autohandel. Die Unternehmensgruppe steht für praxisgerechte digitale Anwendungen und Services für Autohäuser, Werkstätten und Automobilbetriebe. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Berlin wurde 1973 gegründet und gilt als Pionier bei der Digitalisierung der Branche.

Als einziger Anbieter im Markt liefert die LDB Gruppe Lösungen für alle klassischen und digitalen Touchpoints und Kanäle. Mit profundem Wissen um die Erwartungen moderner Automobilzielgruppen unterstützt die LDB Gruppe damit die gesamte Kommunikationskette, so dass Kunden zielgruppengenau, systemübergreifend und ohne Medienbruch entlang der gesamten automobilen Customer Journey begleitet werden. Die Technologien der LDB Gruppe, wie etwa die cloudbasierte Omnichannel-Lösung CXBox, oder die eigene KI-Lösung garantieren unter anderem verlässliche telefonische Erreichbarkeit, kanalübergreifendes Arbeiten, aktives Bewertungsmanagement und digitale Kundenverwaltung. Über 2.000 Kunden nutzen bereits die Branchenlösungen von der LDB Gruppe.

Die LDB Gruppe entwickelt alle Lösungen inhouse – von der KI-Steuerung über die Systemintegration bis hin zum Praxistest im Autohaus. In unserer Berliner »KI-Boutique« entstehen zukunftsweisende Technologien, die bundesweit im Einsatz sind.

Jedes Jahr bearbeiten unsere Automotiv geschulten Spezialisten rund 5,5 Millionen Kundenkontakte – digital und analog. So verbinden wir menschliche Erfahrung mit technologischer Exzellenz – für messbaren Erfolg in der Kundenansprache und Prozessoptimierung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ldb.de.