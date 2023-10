Wenn Männer ihre sexuellen Probleme überwinden lernen

Sexologin zeigt in ihrem neuen Buch, wie Männer Lust und Erregung steuern können

Beatrix Roidinger, Sexologin, YouTuberin und Sexcoach für Männer zeigt in ihrem Buch „Best Lover“, wie Männer ihre sexuellen Probleme lösen – auf dass sie mehr spüren, besser ihre Lust steuern und sich freier beim Sex fühlen. „Best Lover“ erscheint am 25.Oktober 2023 im Goldegg Verlag.

Erektionsprobleme, Orgasmushemmung, vorzeitiger Samenerguss. Viele Männer stehen unter Druck, wenn es um ihre Sexualität geht. Ebenso kämpfen viele Männer mit ungesundem Pornokonsum oder mit Lustlosigkeit.

Lust und Erregung kann man lernen. „Wie Lust und Erregung auf mentaler und körperlicher Ebene funktionieren, wissen die wenigsten Männer. Oft leben sie über Jahre eine Sexualität, die sie nicht befriedigt“, so Beatrix Roidinger. Sie hat in ihrem gleichnamigen Coaching-Unternehmen „Best Lover“ eine spezifische Methode entwickelt, die Männern schnell und effizient zu mehr sexuellem Selbstbewusstsein und der Überwindung ihrer sexuellen Blockaden verhilft.

Erfahrung von tausenden Beratungsgesprächen auf 300 Seiten. Roidinger hat in ihrem am 25. Oktober erscheinenden Buch in einem Mix aus sexologischem Hintergrundwissen, Fallbeispielen, Übungen und Techniken beschrieben, wie Männer in ihre authentische Lust kommen. „Meine Mission ist es, dass jeder Mann ein erfülltes und lustvolles Sexleben hat. Das macht ihn zum besten Liebhaber – vor allem für sich selbst, aber auch für die Partnerin“, so die Autorin.

Überwindung von sexuellen Problemen ist Persönlichkeitsentwicklung. Mit diesem Buch will sie ihr Wissen mehr Männern zur Verfügung stellen. Weil, so sagt sie, „mich fasziniert und motiviert in meiner täglichen Arbeit, wie schnell Männer mit den richtigen Tools ihre Probleme überwinden können und wie die Auseinandersetzung mit Sexualität zu persönlichem Wachstum und mehr Lebensqualität beiträgt.“

Zum Buch gibt es auch einen Gratis Online Kurs mit vielen Übungen.

